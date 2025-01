manga – MY CHARMS ARE WASTED – di Ran Kuze

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai – (黒岩メダカに私の可愛いが通じない)

Titolo internazionale: My Charms Are Wasted on Kuroiwa Medaka

Autore: Ran Kuze

Genere: commedia, harem, sentimentale, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 17 (in corso)

Titolo in Italia: My Charms Are Wasted

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Prisco Oliva

Volumi: 11 (in corso)

TRAMA

Bella e gentile, Mona Kawai è la ragazza più famosa della scuola. Nessuno, sia tra i maschi che le femmine, sembra essere immune al suo fascino… tranne uno studente.

Il compagno di classe Kuroiwa Medaka, infatti, le lancia solo degli sguardi gelidi, e sembra non notarla nemmeno. La ragazza vive la sua indifferenza come un affronto, e decide di conquistarlo a tutti i costi! Ma lui sarà davvero così apatico come sembra?

