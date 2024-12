manga – BOKURANO – di Mohiro Kitoh

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Bokurano – (ぼくらの)

Traduzione letterale: Nostro

Titolo internazionale: Bokurano

Autore: Mohiro Kitoh

Genere: drammatico, fantascienza, horror, mecha, psicologico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2003

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Ikki

Volumi: 11 (concluso) – ristampato poi in 5 volumi (concluso)

1° edizione

Titolo in Italia: Il nostro gioco – Bokurano

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Kappa Edizioni

Volumi: 6 – interrotto

2° edizione

Titolo in Italia: Bokurano

Anno di pubblicazione in Italia: annunciato

Casa Editrice italiana: Ishi Publishing

Edizione in volumi doppi, kanzenban, 13×18, con pagine a colori e materiali extra (il costo dovrebbe essere 14 €)

Traduzione:

Volumi: annunciato – previsti 5 volumi

TRAMA

Un gruppo di quindicenni (più una bambina di dieci anni) è in gita al mare, quando scopre per caso una caverna piena di tecnologia d’avanguardia, e abitata da uno strano scienziato di nome Kokopelli. L’uomo chiede ai ragazzi di provare un “videogioco”, che consiste nel guidare un robot per difendere la Terra dall’attacco di quindici nemici.

I ragazzi accettano.

Ma il gioco diventa reale quando un robot gigante appare nella loro città. E tutto prenderà una piega drammatica, perchè lo scienziato non ha detto ai ragazzini che c’è un alto prezzo da pagare.

OPERE RELATIVE

Anime

– Bokurano – serie tv

Altre opere di Mohiro Kitoh presenti sul sito:

