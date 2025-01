anime – POSSIBLY THE GREATEST ALCHEMIST OF ALL TIME – di Naoyuki Kuzuya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Izure Saikyou no Renkinjutsushi? – (いずれ最強の錬金術師?)

Titolo internazionale: Possibly the Greatest Alchemist of All Time

Genere: serie tv – avventura, fantasy, harem, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2015

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: lunedì alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Naoyuki Kuzuya

Series Composition: Mitsutaka Hirota

Character design: Sayaka Anezaki

Music: Hiroshi Nakamura

Studios: Studio Comet

Titolo in Italia: Possibly the Greatest Alchemist of All Time

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“TREASURE!” by DIALOGUE+

Ending:

“Twinkle Days” by harmoe

Trailer



TRAMA

Takumi viene evocato per sbaglio in un altro mondo. Per scusarsi, la dea gli offre la sua benedizione e la possibilità di scegliere qualsiasi abilità desideri. Takumi vuole rimanere lontano dal campo di battaglia, così sceglie di diventare un alchimista.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Shōgo Sakata – Takumi Iruma

Afumi Hashi – Kaede

Ai Kayano – Sofia Sylphid

Kikuko Inoue – Muran

Moeka Koizumi – Mani

Nao Tōyama – Maria

Nene Hieda – Reyva

Nobuo Tobita – Papekku

Sora Amamiya – Nolyn

