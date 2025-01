anime – HEADHUNTED TO ANOTHER WORLD: From Salaryman to Big Four! – di Michio Fukuda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Salaryman ga Isekai ni Ittara Shitennou ni Natta Hanashi – (サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話)

Titolo internazionale: Headhunted to Another World: From Salaryman to Big Four!

Genere: serie tv – avventura, commedia, fantasy, isekai

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2015

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: lunedì alle 23:30 (JST)

Tratto: Manga

Director: Michio Fukuda

Series Composition: Hiroko Fukuda

Character design: Ayumi Nishibata

Music: Takafumi Wada

Studios: Geek Toys, CompTown

Titolo in Italia: Headhunted to Another World: From Salaryman to Big Four!

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Isekai Kyōsōkyoku” by Kentarō Seino

Ending

“Tsuyo Girlfriend” by otonari

Trailer



TRAMA

Uchimura sogna una promozione all’interno della sua azienda ma, nonostante l’impegno, viene trasferito in aziende oltreoceano senza venirgli riconosciuto alcun risultato.

Qualcuno nota il suo impegno e le sue capacità, offrendogli un ottimo impiego… ma si tratta del Re Demone di un altro mondo.

Dopo un colloquio e una prova per confermare le sue capacità, Uchimura viene nominato Generale Celeste dell’armata del Re demone.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Konomi Kohara – Ulmandra

Yūki Ono – Dennosuke Uchimura

Akio Ōtsuka – Demon Lord

Ayami Tsukui – Neia

Chitose Morinaga – Orle

Hidenobu Kiuchi – Butagarian

Kengo Kawanishi – Viper Lordpent

Mitsuki Saiga – Rampage King

Naoya Nosaka – Izakaya Taisho

Nene Hieda – Genome

Takanori Hoshino – Sylphid

Takaya Kuroda – Talius

Tetsuo Komura – Lord Ogure

Yui Ishikawa – Sylphid

