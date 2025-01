anime – BLACK CLOVER: LA SPADA DELL’IMPERATORE MAGICO – di Ayataka Tanemura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Black Clover: Mahou Tei no Ken – (ブラッククローバー 魔法帝の剣)

Titolo internazionale: Black Clover: Sword of the Wizard King

Genere: film d’animazione – avventura, azione, fantasy, mistero

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 53 min.

Anno di uscita in Giappone: 2023

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: relativo alla serie tv “Black Clover“, a sua volta tratto dal manga “Black Clover” di Yuki Tabata.

Director: Tatsuya Yoshihara

Series Composition: Kazuyuki Fudeyasu

Character design: Itsuko Takeda

Music: Minako Seki

Studios: Studio Pierrot

Titolo in Italia: Black Clover: La spada dell’imperatore magico

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix – solo sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Ending

“Here I Stand” by TREASURE

Trailer italiano



TRAMA

Il precedente Imperatore Magico, sigillato 10 anni prima per aver tentato di distruggere il regno, torna accompagnato dai vecchi imperatori magici malvagi, resuscitati grazie ad un suo incantesimo.

Asta e Yuno, con l’aiuto degli altri cavalieri magici, combatteranno fianco a fianco per impedire la distruzione del regno.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Gakuto Kajiwara – Asta

Nobunaga Shimazaki – Yuno

Kana Yūki – Noelle Silva

Asuka Nishi – Mimosa Vermilion

Aya Uchida – Sylph

Ayumu Murase – Luck Voltia

Daiki Hamano – Valtos

Daisuke Namikawa – Jack the Ripper

Daisuke Ono – William Vangeance

OPERE RELATIVE

Manga

– Black Clover – opera capostipite

– Black Clover: Quartet Knights

Anime

– Black Clover – serie tv

– Black Clover Oav – special

Light Novel

– Black Clover: Il Libro del Toro

– Black Clover: Il libro dei cavalieri

– Black Clover: Il libro di Yuno

Videogames

– Black Clover: Quartet Knights

RECENSIONI