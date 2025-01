anime – I WANT TO ESCAPE FROM PRINCESS LESSONS – di Shinobu Tagashira

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Kisaki Kyouiku kara Nigetai Watashi – (妃教育から逃げたい私)

Titolo internazionale: I Want to Escape from Princess Lessons

Genere: serie tv – commedia, fantasy, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2025 – in corso

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Trasmissione: domenica alle 22:00 (JST)

Tratto: manga di Izumi Sawano

Director: Shinobu Tagashira

Series Composition: Tomoko Kanemaki

Character design: Shinobu Tagashira

Music: Naoyuki Chikatani, Yuki Hayashi

Studios: EMT Squared

Titolo in Italia: I Want to Escape from Princess Lessons

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Kimi to shika Koishinai” by Jun Fukuyama

Ending

“Alibi na Curtsy” by DIALOGUE+

Trailer



TRAMA

Leticia è una bambina molto vivace e libera, ma all’età di sette anni viene promessa in sposa al principe. Per i successivi 10 anni seguirà le severe lezioni della signora Mayer diventando una perfetta nobildonna, perdendo però il sorriso.

Durante una festa il principe si presenta accompagnato da un altra ragazza, Leticia contentissima di essere finalmente libera da quelle lezioni si trasferisce in campagna.

Poco tempo dopo si ripresenta il principe spiegandole che il fidanzamento non è mai stato rotto, ma che l’accompagnatrice era solo un pretesto per farla ingelosire. Leticia non intende continuare quelle assurde lezioni, e il principe non intende lasciare la sua amata Leticia.

Riuscirà il principe a conquistare il suo cuore? Leticia riuscirà ad essere finalmente libera circondata dalla natura?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Haruka Shiraishi – Leticia

Jun Fukuyama – Clarke

Mie Sonozaki – Lily

Rie Suegara – Maria

Shun Horie – Louis

Shunichi Toki – Lyle

Wataru Hatano – Nadir

Yuka Saitō – Brianna

LINK relativi all’opera

Altre opere di Shinobu Tagashira presenti sul sito:

Diabolik Lovers serie tv, anime

Junji Ito Collection serie tv, anime

RECENSIONI