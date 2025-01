anime – WELCOME TO JAPAN, MS. ELF! – di Toru Kitahata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Nihon e Youkoso Elf-san. – (日本へようこそエルフさん。)

Titolo internazionale: Welcome to Japan, Ms. Elf!

Genere: serie tv – commedia, fantasy, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2015

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 22:00 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Toru Kitahata

Series Composition: Aya Yoshinaga

Script: Aya Yoshinaga

Character design: Madoka Hirayama

Music: Kanako Hara

Studios: Zero-G

Titolo in Italia: Welcome to Japan, Ms. Elf!

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Palette Days” by Rico Sasaki

Ending:

“Yummy Yummy” by Kaede Higuchi, Kanae

Trailer



TRAMA

Kitase Kazuhiro, un impiegato, adora dormire. Nei suoi sogni entra in un mondo pieno di magia e draghi, dove passa le giornate in compagnia della sua amica Elfa.

Un giorno però dopo essere morto nel sogno, si risveglia trovando l’Elfa vicino a lui nel mondo reale. Quindi non era solo un sogno quello?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kaede Hondo – Marie

Yusuke Kobayashi – Kazuhiro “Kazuhiho” Kitase

