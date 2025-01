anime – FARMAGIA – di Akihiko Sano

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Farmagia – (ファーマギア)

Titolo internazionale: Farmagia

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2015

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 22:30 (JST)

Tratto: Videogames

Director: Akihiko Sano

Chief Director: Shinji Ishihira

Series Composition: Toshizo Nemoto

Script: Toshizo Nemoto

Character design: Toshiomi Iizumi

Music: Shuhei Mutsuki

Studios: Bridge

Titolo in Italia: Farmagia

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening

“Life is Beautiful” by Asian Kung-Fu Generation

Ending

“miss-dystopia” by Sokoninaru

Trailer



TRAMA

Ten vuole diventare uno dei 6 migliori Farmagia del regno, persone che coltivano semi di mostri che vengono utilizzati per aiutare in diverse mansioni: dall’aiuto nei campi ai combattimenti. Ma con la morte del sovrano, il regno pacifico si trasforma in un campo di battaglia.

(character design di “Fairy tail”, c’è anche il videogioco per Switch)

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kōhei Amasaki – Ten

Ayane Sakura – Arche

