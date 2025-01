anime – SAKAMOTO DAYS – di Masaki Watanabe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sakamoto Days – (サカモト デイズ)

Titolo internazionale: Sakamoto Days

Genere: serie tv – azione, commedia, soprannaturale, crimine

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso (previsti 11)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2025

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)

Tratto: Manga “Sakamoto Days“.

Director: Masaki Watanabe

Series Composition: Taku Kishimoto

Character design: Yō Moriyama

Music: Yuki Hayashi

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Sakamoto Days

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle

Opening:

“Hashire Sakamoto” by Vaundy

Ending:

“Futsuu” by Conton Candy

Trailer



TRAMA

Sakamoto, cordiale e grasso proprietario di un mini market, in passato era un famoso sicario. Andato in pensione per vivere in tranquillità con la famiglia, viene trovato dopo 5 anni da un ex collega che cercherà di ucciderlo.

DOPPIATORI

Edizione italiana

Direzione del doppiaggio: Simone Veltroni

Dialoghi: Ezzedine Ben Nekissa

Doppiatori italiani

Simone Mori – Taro Sakamoto

Federico Bebi – Shin Asakura

Bianca Demofonti – Hana Sakamoto

Francesca Rinaldi – Aoi Sakamoto

Alberto Bognanni – Boss

Stefano Miceli Narratore

Doppiatori giapponesi

Tomokazu Sugita – Taro Sakamoto

Nobunaga Shimazaki – Shin Asakura

OPERE RELATIVE

Manga

– Sakamoto Days – opera capostipite

Anime

– Sakamoto Days 2 – serie tv (annunciata) sequel

RECENSIONI