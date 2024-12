manga – SANDA – di Paru Itagaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sanda

Titolo internazionale: Sanda

Autrice: Paru Itagaki

Genere: mistero, scolastico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – 2024

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Shuukan Shounen Champion

Volumi: 16 (concluso)

Titolo in Italia: Sanda

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracoperta, a 7,90 €

Traduzione: Giacomo Calorio

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

Anno 2080, in Giappone: a causa dei cambiamenti climatici non esistono più le stagioni, e nascono sempre meno bambini.

Una ragazzina di nome Ono scompare misteriosamente, e dopo mesi viene data per morta. L’unica che non si arrende è l’amica Fuyumura, che ha intenzione di cercarla assieme al rappresentate degli studenti Sanda, arrivando a minacciarlo con un coltello.

Ma Sanda, sotto attacco, si trasforma in… Babbo Natale?!?

