manga – CRIMSON WOLF – di Seishi Kishimoto

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Kurenai no Okami to Ashikase no Hitsuji – (紅の狼と足枷の羊)

Titolo internazionale: Crimson Wolf and Fetters of Sheep – Red Wolf and the Sheep Trap

Autore: Seishi Kishimoto

Genere: azione, fantasy, favola rivisitata

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shounen Rival

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Crimson Wolf

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa Editrice italiana: prima edizione della GP (2014) poi ristampato dalla Planet Manga (2018)

edizione della Planet Manga semplice, senza sovracopertina, a 4,50 €

Traduzione:

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Youichi Douchinji sogna una ragazza con un cappuccio cremisi che lo aggredisce con un tirapugni d’argento, mentre in cielo si staglia una luna rossa. Incredibilmente, nella sua classe arriva proprio quella ragazza, Akatsuki Ayame, che gli rivela che quello che ha sognato è successo davvero!

Ayame, grazie a quel tirapugni, è in grado di far uscire i desideri malvagi delle persone, ovvero il “lupo” che è in loro e che si manifesta vedendo la luna rossa. La ragazza ha scelto Youichi per essere la sua “pelle di agnello”, legandosi a lui con una catena rossa.

E’ il momento per Cappuccetto Rosso di sconfiggere il lupo cattivo…

