Uscite MANGA GENNAIO 2024

Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani) GENNAIO 2024

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

09 Gennaio

AYAKASHI TRIANGLE n. 6

€ 5,90

BLUE BOX n. 7

€ 5,90

DR.STONE n. 26 – ultimo numero!

€ 5,20

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 12

€ 5,20

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 7

€ 7,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 4

€ 5,90

THERAPY GAME RESTART n. 3

€ 6,90

WORLD TRIGGER n. 26

€ 5,20

16 Gennaio

A COUPLE OF CUCKOOS n. 7

€ 5,90

CLAYMORE NEW EDITION n. 14

€ 5,90

GIGANTIS n. 4

€ 6,50

HEAVENLY DELUSION n. 9

€ 7,50

RANKING OF KINGS n. 5

€ 6,90

SCUM’S WISH n. 8

€ 6,50

THE KING’S BEAST n. 4

€ 5,90

VITA DA SLIME n. 22

€ 5,90

YURI IS MY JOB! n. 7

€ 6,90

23 Gennaio

ADOU n. 6

€ 7,50

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 14

€ 5,20

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 43

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 21

€ 15,00

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 13 – ultimo numero!

€ 9,00

RECORD OF RAGNAROK n. 18

€ 6,50

WELCOME TO THE BALLROOM n. 7

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

11 Gennaio

Twin Star Exorcists 31

5,90 €

Demon Slave 12

5,20 €

Shy 14

5,20 €

Undead Unluck 13

5,20 €

Sakamoto Days 11

5,20 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 10 – nuova edizione

5,20 €

Sakura, Saku 6

5,20 €

Bakuman 3 – nuova edizione

7.50€

Youmi No Tsugai 4

5,20 €

Inoue Takehiko Illustrations

artbook 29,90 €

Konosuba! – This Wonderful World 17

5,90 €

Ristampe:

– One-Punch Man 3, 14, 27

– Bungo Stray Dogs 1, 2, 3, 4, 5

– Noragami 22

18 Gennaio

Skeleton Knight in Another World 12

7,00 €

Jumbo Max 6

7,50 €

Togen Anki: Sangue Maledetto 9

5,20 €

Kijin Gentosho: Demon Hunter 3

7,00 €

Evol 5

7,90 €

Marmalade boy little. Deluxe edition 5

9,90 €

Chainsaw Man 15

5,20 €

Yasha 5

16,00 €

True Beauty 10

14,90 €

Star Wars: The Mandalorian 2

5,20 €

Cold Lonely Death 1 – Novità del mese!

7,00 €

Make the Exorcist Fall in Love 1 – Novità del mese!

7,00 €

Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can’t Be Regenerated 1 – Novità del mese!

9,90 €

Blue lock. Episode Nagi 2

7,00€

Ristampe:

– Black Clover 12, 13, 14, 15, 30

– Naruto 35, 46, 71

25 Gennaio

Giant Killing 58

5,50 €

Darwin’s Game 28

5,90 €

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 18

7,00 €

My Home Hero 14

7,00 €

Otherside Picnic 9

7,90 €

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 8

7,00 €

Batman: Justice Buster 3

7,00 €

One Operation Joker 3

7,00 €

Superman Vs. Food 3

7,00 €

Yawara! Ultimate Deluxe Edition 3

15.00€

The Witch and the Beast 7

7,00 €

Hikaru No Go Ultimate Deluxe Edition 3

15.00€

Billy Bat – numeri singoli da 6 a 10

7,50 €

Billy Bat Box 2

37,50 € – box con i numeri da 6 a 10

Hirano e Kagiura 1 – Novità del mese!

7,00 €

Mi Togli il Respiro 1 – Novità del mese!

7,00 €

Berserk Collection Serie Nera Cofanetto 36-41

27,50 €

Noblesse – numeri singoli da 1 a 3 – Novità del mese!

19,90 €

Noblesse Box 1 – Novità del mese!

Box con i numeri da 1 al 3 – 44,70 €

Ristampe:

– L’Attacco dei Giganti 34

– Sidooh 18, 19

– Seraph of the End 3, 4

– Berserk Deluxe 6

– Berserk Collection Serie Nera 41

– Ao Haru Ride A un Passo da Te 3, 13

– Nana – Reloaded Edition 9

– L’Attacco dei Giganti 1

– Jujutsu Kaisen Sorcery Fight 4

– J POP –

10 Gennaio

Don’t Call it Mystery 4

Dungeon Food 12

Insomniacs After School 8

Kingdom 61

Medalist 5

Mononogatari 7

Skip & Loafer 4

Smile Down the Runway 18

Super Lovers 14

17 Gennaio

La Luna e l’Acciaio 1 – Novità del mese!

Atom The Beginning 17

Black Joke 11

Call of the Night 12

Cara Sacchan 4

Tokyo Ghoul Deluxe 3

24 Gennaio

Noyu Girl Box (1-3) – Novità del mese!

La Nave di Teseo 8

DanDaDan 10

Lei e il suo cane da guardia 3

Oshi no Ko 12

The War of Greedy Witches 4

31 Gennaio

Nagahama to be, or not to be – Novità del mese!

Yorha: Assalto A Pearl Harbor 1 – Una Storia Di Nier: Automata – Novità del mese!

Gaku 4

Noyu Girl 1 – Novità del mese!

Choujin X 6

Il Mistero di Ron Kamonohashi 9

My Charms are Wasted 5

Radiation House 14

Re: Zero Stagione IV 5

I Am A Hero – Nuova Edizione 22 – ultimo numero!

Made in Abyss 12

– GOEN –

(non ancora annunciate)

– FLASHBOOK –

Un tocco di blu 2

6,50 €

Plinivs 13

6,50 €

Ikoku Nikki 10

6,50 €

– MAGIC PRESS –

Tsukimichi Moonlit Fantasy 8

6,90 €

La mia maledetta vampira 2

6,90 €

La Principessa sacrificale e il Re delle bestie 15 – ultimo numero!

6,50 € – anche in versione deluxe

My Beautiful Man 2

6,90 €

Skip Beat! 34

6,90 €

Giochi d’Amore 2

6,90 €

The eminence in shadow 11

6,50 €

L’epica ascesa del domatore fuorilegge 1 – Novità del mese!

6,90 €

– DYNIT –

Il movimento della terra 7

12,90 €

– GAIJIN –

Cos’è che non va con la Segretaria Kim? 2

– SALDAPRESS –

Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan morirei 1 – Novità del mese!

7,50€

– JUNDO –

Checkmate. Capture my heart! 2

9,99 €

Salad days 2

9,99 €