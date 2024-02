Uscite MANGA FEBBRAIO 2024

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) FEBBRAIO 2024

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

01 Febbraio

AULA ALLA DERIVA n. 1 – Novità del mese!

€ 17,00

DRAGON BALL SUPER n. 21

€ 5,50

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 8

€ 6,50

GUNDAM THUNDERBOLT n. 20

€ 6,50

HAIKYU!! CLUB n. 4

€ 5,20

HERE U ARE n. 2

€ 9,90

KAIJU No. 8 n. 10

€ 5,50

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 12

€ 9,00

SWEET HOME n. 10

€ 12,90

X6 – CRUCISIX n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

06 Febbraio

EDENS ZERO n. 21

€ 5,50

GACHIAKUTA n. 4

€ 5,20

MERMAID MELODY PICHI PICHI PITCH – COMPLETE BOX SET – Novità del mese!

€ 35,00 – Box con 3 volumi (serie completa)

QUEEN’S QUALITY n. 19

€ 5,20

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 5

€ 5,90

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 4

€ 6,50

WITCH WATCH n. 5

€ 5,90

13 Febbraio

CLAYMORE NEW EDITION n. 15

€ 5,90

DOMANI IL PRANZO SEI TU n. 10 – ultimo numero!

€ 6,50

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 3

€ 6,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 23

€ 6,50

MERMAID MELODY PICHI PICHI PITCH n.1 – Novità del mese!

€ 9,00

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 4

€ 6,50

20 Febbraio

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 44

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 22

€ 15,00

ONE PIECE NEW EDITION n. 102

€ 5,20

ONEIRA n. 2

€ 6,90

TO YOUR ETERNITY n. 20

€ 5,90

TRESE n. 6

€ 8,90

VANISHING MY FIRST LOVE n. 8

€ 6,50

YURI IS MY JOB! n. 8

€ 6,90

27 Febbraio

AULA ALLA DERIVA n. 2

€ 17,00

INUYASHA WIDE EDITION n. 15

€ 9,95

LET’S HAIKYU!? n. 5

€ 5,20

MASHLE n. 15

€ 5,20

PROMISE CINDERELLA n. 5

€ 6,50

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 10

€ 12,00

SOLO LEVELING n. 16

€ 9,90

THE BOXER n. 6

€ 13,90

THERAPY GAME RESTART n. 4

€ 6,90

TOKYO ALIENS n. 7

€ 6,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 41

€ 5,20

– PLANET MANGA (PANINI) –

08 Febbraio

Demon Slave 13

5,20 €

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 8

7,50 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 11 – nuova edizione

5,20 €

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 24

5,20 €

Spider-Man: Fake Red – Novità del mese!

12,90 €

Shangri-La Frontier 12

5,20 €

Shangri-La Frontier Expansion Pass 12

con booklet 8,20 €

Ristampe:

– Spy x Family 1

– Nana – Reloaded Edition 9

15 Febbraio

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 9

13,00 €

Wind Breaker 6

7,00 €

Yawara! Ultimate Deluxe Edition 4

15.00€

Hikaru No Go Ultimate Deluxe Edition 4

15.00€

Show-Ha Shoten! 3

7,00 €

Bakuman 4 – nuova edizione

7.50€

Kaina of the Great Snow Sea 2

7,00 €

Romantic Killer 1 – Novità del mese!

12,90 €

Romantic Killer 2

12,90 €

Romantic Killer 3

12,90 €

Romantic Killer 4

12,90 €

Romantic Killer – serie completa – Novità del mese!

51,60 €

Uncle From Antoher World 1 – Novità del mese!

7,00 €

Ennead 2

15,00 €

Ristampe:

– Blue Lock 1

22 Febbraio

Agente 008 n. 23

5,90 €

Drifting Dragons 15

7,90 €

Bungo Stray Dogs 24

5,20 €

Boy’s Abyss 11

7,00 €

Bentornato, Alice 7

7,00 €

Watanare– Non Esiste che ci Mettiamo insieme!…Oppure Sì? 4

7,00 €

Mieruko-Chan 8

7,00 €

Kaijin Reijoh 10

7,50 €

Marmalade boy little. Deluxe edition 6

9,90 €

The Dangerous Convenience 3

15,00 €

29 Febbraio

Un Marzo da Leoni 17

7,00 €

Seraph of the End 30

5,20 €

L’ Usuraio 44

9,00 €

Arte 18

5,50 €

My Home Hero 15

7,00 €

Bungo Stray Dogs – Dead Apple 4

5,20 €

Tracce di Sangue 16

7,00 €

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 19

7,00 €

Elden Ring: La Via Per l’Albero Madre 3

7,00 €

Sex Battle – Densetsu no Yarichin VS Teppeki no Shiriana 1 – Novità del mese!

7,50 €

Nyaight of the Living Cat 4

7,00 €

Candy – Shou Harusono Art Collection

Artbook 25,00 €

Ristampe:

– Sidooh 20, 21

– J POP –

01 Febbraio

Yorha: Assalto A Pearl Harbor 1 – Una Storia Di Nier: Automata – Novità del mese!

Gaku 4

Noyu Girl 1 – Novità del mese!

Choujin X 6

Tokyo Ghoul Deluxe 3

Il Mistero di Ron Kamonohashi 9

My Charms are Wasted 5

Radiation House 14

Re: Zero Stagione IV 5

I Am A Hero – Nuova Edizione 22 – ultimo numero!

Nagahama to be, or not to be – Novità del mese!

RISTAMPE

-#DRCL – midnight children 1

-Tokyo Revengers 1

-Tekkon Kinkreet

-I diari della speziale 1, 2, 10 e 11

-Il richiamo di Cthulhu – Deluxe Edition

USCITE DIGITALI

-Choujin X 6

-Komi can’t communicate 26 e 27

-I quattro fratelli Yuzuki 5

-Alice in Borderland 9

07 Febbraio

Studio Cabana 1 – Novità del mese!

#DRCL midnight children 2

Hirayasumi 3

Oshi No Ko – My Star 12

A Cruel God Reigns 7

Blue Period 14

Kakegurui Twin 13

Kemono Jihen 19

Made in Abyss 12

Monster Musume 18

Noyu Girl 1 – Novità del mese!

14 Febbraio

Kiss it Goodbye – Novità del mese!

Hyperventilation – Novità del mese!

I Diari della Speziale 12

Dance Dance Danseur 20

Devillady 6

Hanako Kun 20 – I Sette Misteri dell’accademia Kamome

Komi Can’t Communicate 30

Mission: Yozakura Family 16

The Dangers in My Heart 3

21 Febbraio

L’Orrore di Dunwich BOX 1-3 – Novità del mese!

I Quattro Fratelli Yuzuki 11

Ice Guy & Cool Girl 08

Non Tormentarmi, Nagatoro! 17

Rent a Girlfriend 19

Tokyo Revengers – Una Lettera Da Baji 04

Noyu Girl 2

28 Febbraio

Dove nasce l’orrore – Novità del mese!

Rosen Garten Saga 1 – Novità del mese!

Initial D 7

Blue Giant Supreme 3

La Luna e l’Acciaio 2

Tokyo Ghoul Deluxe Collection Edition Box 2

Akane Banashi 4

Kingdom 62

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 14

Overlord 18

World’s End Harem 15

– GOEN –

CHIHAYAFURU 4 – Il Gioco di Chihaya

€ 6,50

LA CORTE DEI CENTO DEMONI 9

€ 6,50

Ristampe:

-IL DUCA DELLA MORTE 1

-L’ULTIMO VIAGGIO DELLE RAGAZZE 5

– FLASHBOOK –

Cigarette and Cherry 05

5,90 €

Given 09 – ultimo numero!

6,90 €

– MAGIC PRESS –

Redo of Healer 12

Re:Monster 06

Virgin Road 3

Skip Beat! 35

Kuroneko 9 – ultimo numero!

L’Amore al tempo dei social 1 – Novità del mese!

Anime Diver z 1 – Novità del mese!

Shining Moon – Novità del mese!

– DYNIT –

This Communication 2

12.90€

Weapons & Warriors 1 – Novità del mese!

12.90€

– HIKARI –

Jinmen BOX 4-6

22.50€

– ISHI PUBLISHING –

Bocchi The Rock! 02

in regular e variant edition

Berserk of Gluttony 2

6.90€

Peace Hame 2

in regular e special edition

– MUSUBI EDIZIONI –

COLORLESS 1 – Novità del mese!

LOVE AND CURSE 1 – Novità del mese!

– TOSHOKAN –

Gli architetti di Babele 1 – Novità del mese!

Il gusto delle stagioni – Novità del mese!

I cacciatori di draghi e altri racconti – Novità del mese!

– DOKUSHO EDIZIONI –

Mi sono Reincarnato in uno Slime, Vol.6

light novel – sia in versione regular che metallizzata

86, Vol. 1 – Novità del mese!

light novel – sia in versione regular che metallizzata

– JUNDO –

Of Machines and Beasts 9

9.90€

Spider Web 5

9.90€

Spider Web BOX 1-5

49.00€

The Demon King’s Champion 5

9.90€