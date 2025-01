anime – BERSERK OF GLUTTONY – di Tetsuya Yanagisawa

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Boshoku no Berserk – Boushoku no Berserk: Ore Dake Level to Iu Gainen o Toppa Suru – (暴食のベルセルク)

Titolo internazionale: Berserk of Gluttony

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, harem, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (+ 16 anni)

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2023

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: giovedì alle 01:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Tetsuya Yanagisawa

Series Composition: Mariko Kunisawa

Character design: Takafumi Furusawa

Music: Yūichi Ōno

Studios: A.C.G.T.

Titolo in Italia: Berserk of Gluttony

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Jekyll & Hyde” by EverdreaM

Ending Theme:

“Ao no Genseki” by EverdreaM

Trailer



TRAMA

“Berserk of Gluttony” è la storia di Fate Graphite, un giovane guardiano che sembra avere un’abilità inutile chiamata “Gluttony” (gola). Inizialmente, questa abilità non sembra fare nulla di speciale, ma Fate scopre poi che può assorbire le abilità e la forza delle persone che uccide.

Questo lo porta a intraprendere un viaggio per diventare più forte, vendicarsi di chi lo ha maltrattato e proteggere le persone a lui care, Roxy per prima. Durante il suo viaggio, scopre anche un complotto…

DOPPIATORI

Ryōta Ōsaka – Fate Graphite

Tomokazu Seki – Greed

Hisako Tōjō – Roxy Heart

Hitomi Sekine – Eris

Misato Matsuoka – Myne

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Berserk of Gluttony – opera capostipite

Manga

– Berserk of Gluttony

