manga – TIGER & BUNNY OFFICIAL COMIC ANTHOLOGY

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Tiger e Bunny Anthology – (Tiger & Bunny 公式コミックアンソロジー)

Titolo internazionale: Tiger e Bunny Anthology

Autore: vari autori – a cura dello Studio Sunrise e Redazione Asuka

Genere: raccolta – azione, commedia, fantascienza, supereroi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011

Casa Editrice giapponese: Kadokawa

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Tiger & Bunny Official Comic Anthology

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana:Planet Manga

edizione senza sovracopertina, a 4,50 €

Traduzione: Eight Ritsuo

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Decine di disegnatori si sono messi alla prova, realizzando storie brevi in cui i protagonisti sono i supereroi di Hero TV.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Tiger e Bunny – serie tv – opera capostipite

– Tiger & Bunny 2 – serie tv

– Tiger & Bunny Movie 1: The Beginning – film d’animazione

– Tiger & Bunny Movie 2: The Rising – film d’animazione

– Double Decker! Doug & Kirill serie tv, spinoff

Manga

– Tiger e Bunny

– Tiger & Bunny 2

– Double Decker! Doug & Kirill – spinoff

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Tiger e Bunny” presente sul sito:

RECENSIONI