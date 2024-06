manhwa – UNDER THE OAK TREE – di P, Namu

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Under the Oak Tree – (상수리나무 아래)

Titolo internazionale: Under the Oak Tree

Autore: P (disegni), Namu (stroria) – su storia originale di Suji Kim

Genere: manhwa – drammatico, fantasy, storico, romance

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2020 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Ridibooks. Dopo il successo online, la serie ha cominciato ad essere pubblicata anche in versione cartacea.

Tratto: dalla serie di romanzi “Under the Oak Tree” di Suji Kim

Capitoli: 95 (in corso)

Volumi: 3 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: sia i libri che il fumetto sono pubblicati ufficialmente in inglese dalla casa editrice Inklore.

TRAMA

Lady Maximilian è la figlia del potente duca Croyso, ma raramente le è permesso di uscire dal vasto castello della sua famiglia, per paura che la sua balbuzie possa offuscare il loro nobile nome. Quando è costretta a sposare Sir Riftan, un cavaliere di umili origini coinvolto in uno dei piani di suo padre, Maxi non osa sperare nella felicità, per non parlare dell’amore. La sua comunicazione incerta e i suoi modi burberi inaspriscono la loro relazione prima che possa iniziare, e Riftan se ne va senza una parola la mattina dopo lo scambio dei loro voti.

Ora, tre anni dopo la loro disastrosa prima notte di nozze, Riftan è tornato come eroe di guerra. Con sorpresa di Maxi – nonostante le voci secondo cui gli sarebbe stato offerto il matrimonio con la principessa Agnes, una bellissima e famosa maga – Riftan la vuole ancora come moglie. E quando arriva a reclamarla, quel desiderio sconcerta Maxi, anche se è sopraffatta dal caldo torrido che la presenza di Riftan accende dentro di lei.

Mentre impara a destreggiarsi tra le complessità della sua nuova vita, Maxi ritroverà se stessa e il suo coraggio, e scoprirà di essere tutt’altro che impotente.

Informazioni utili: Suji Kim è l’autrice della webnovel “Under the oak tree”. Il suo romanzo ha vinto il Romance Web Novel Award dalla piattaforma di ebook sudcoreana RIDI, e il suo adattamento webtoon ha ottenuto consensi globali.

IMMAGINI clicca per ingrandire

L’ultima immagine è la copertina della versione inglese.

RECENSIONI