fumetto – TALES OF WARRIORS & WITCHES – di Doma

Titolo: Tales of Warriors & Witches

Autori: Nicola Racca (insieme a Silvia Bessero) – Byron-senpai – Caterina Parenti

Disegni (rispettivamente): Silvia Bessero – Luca Torraco – Caterina Parenti

Il nome del Collettivo è Doma. In passato i vecchi membri hanno lavorato a “Doma – artbook fantasy: Diary of magic adventures” un artbook che ha magia e fantasy come filo conduttore. Al suo interno storie brevi, narrate tramite illustrazioni di diversi artisti.

Genere: fumetto – raccolta di storie, (+dark) fantasy, azione

Rating: adatto a tutti

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2024

Casa Editrice: Gatti di Cenere Edizioni

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Una raccolta fantasy di tre storie:

Blizzard of Hope:

Le fiamme del male imprigionano l’umanità, solo la tormenta della libertà potrà spegnerla.

Lost Virtue:

Acqua, terra, aria e fuoco. In questo mondo, i pirocineti sono il male… almeno così dicono.

Black Moon:

… Il suono di un flauto… il bigottismo sarà la loro rovina.

