fumetto – COTTON TALES – di Loputyn

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Cotton Tales

Autrice: Loputyn (Jessica Cioffi)

Genere: drammatico, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2015

Casa Editrice: Shockdom

Volumi: 2 (concluso) – Anche in versione ebook

TRAMA

Nicholas ha avuto un incidente: non ricorda nulla, e sa solo di vivere con il padre una vita agiata con tanto di servitù. Vorrebbe recuperare la memoria, soprattutto per comprendere al meglio gli eventi inquietanti in quella casa, e scoprire i segreti di famiglia.

