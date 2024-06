anime – MY HERO ACADEMIA OAV: MEMORIES – di Kenji Nagasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Hero Academia Memories (僕のヒーローアカデミア Memories)

Titolo internazionale: My Hero Academia: Memories

Genere: special – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2024

Tratto: special tratto dal manga “My Hero Academia” di Kohei Horikoshi, e relativo alla serie tv “My Hero Academia“.

Director: Kenji Nagasaki

Script: Yōsuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

Titolo in Italia: My Hero Academia OVA – Memories

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“THE DAY” by Porno Graffitti (ep 1)

“Peace Sign” by Kenshi Yonezu (ep 2)

“Merry-Go-Round” by MAN WITH A MISSION (ep 3)

“Hitamuki” by SUPER BEAVER (ep 4)

Ending:

“HEROES” by Brian The Sun (ep 1)

“Long Hope Philia ” by Masaki Suda (ep 2)

#3: “Shout Baby” by Ryoku Oushoku Shakai (ep 3)

#4: “Kitakaze” by SIX LOUNGE (ep 4)

TRAMA

Episodi Riassuntivi, che riassumono le prime 6 stagioni di My Hero Academia.

Lo Scontro con All For One ormai è inevitabile e gli studenti della Yuhei e il gruppo di Tomura si stanno preparando allo scontro decisivo, ripensando anche a come sono arrivati a quel punto, fra ricordi e emozioni…

Plus ultra!

CURIOSITÀ

– Questi episodi riassumono le stagioni precedenti di My Hero Academia concentrandosi sugli avvenimenti principali affrontati dai protagonisti

– Questi episodi sono numerati come 138.1, 138.2, 138,3 e 138.4.

– Questo episodio è stato trasmesso in in occasione del Jump Festa del 2016 e poi distribuito in DVD

DOPPIATORI

Doppiatori Italiani

Ruggero Andreozzi – Tomura Shigaraki

Simone Lupinacci – Izuku Midoriya

Alessandro Germano – Shōto Todoroki

Federico Viola – Katsuki Bakugo

Lorenzo Scattorin – All Might

Luca Ghignone – All For One

Valentina Pallavicino – Ochako Uraraka

Beatrice Caggiula – Nana Shimura

Claudio Moneta – Muscular

Luca Bottale – Sir Nighteye

Mario Scarabelli – Dr. Kyudai Garaki

Martina Felli – Himiko Toga

Massimiliano Lotti – Endeavor

Mattia Bressan as Dabi

Doppiatori originali

Daiki Yamashita – Izuku Midoriya

Kōki Uchiyama – Tomura Shigaraki

Yuki Kaji – Shōto Todoroki

Nobuhiko Okamoto – Katsuki Bakugo

Kenta Miyake – All Might

Akio Otsuka – All For One

Ayane Sakura – Ochako Uraraka

Mie Sonozaki – Nana Shimura

Kosuke Takaguchi – Muscular

Shinichiro Miki – Sir Nighteye

Minoru Inaba – Dr. Kyudai Garaki

Misato Fukuen – Himiko Toga

Tetsu Inada – Endeavor

Hiro Shimono – Dabi

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

– My Hero Academia: Team Up Mission – spinoff

Serie tv, anime

1- My Hero Academia – opera d’animazione capostipite

2- My Hero Academia 2

3- My Hero Academia 3

4- My Hero Academia 4

5- My Hero Academia 5

6- My Hero Academia 6

7- My Hero Academia 7

Film d’animazione

1- My Hero Academia the Movie: Two Heroes

2- My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

3- My Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission

4- My Hero Academia The Movie: You’re Next

Oav/Special

– My Hero Academia: Save! Rescue Training

– My Hero Academia Training of the Dead

– My Hero Academia: All Might Rising

– My Hero Academia – Restate in vita!

– My Hero Academia: Tabidachi

– My Hero Academia: HLB

– My Hero Academia OVA – Ridi! Come se fossi all’inferno

– My Hero Academia: Episodio Speciale – Salva la Terra con amore

– My Hero Academia UA Heroes Battle OVA

