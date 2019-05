libro – LOOP – di Koji Suzuki

A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Loop – (ループ Rupu)

Autore: Koji Suzuki

Genere: romanzo – thriller, horror, mistero

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione: 1998

Paese: Giappone

Casa editrice: Kadokawa Shoten

Titolo in Italia: Spiral

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa editrice: Editrice Nord

Traduzione: Chiara Salina

TRAMA

Kaoru Futami è un ragazzino particolarmente intelligente, che ha come un padre Hideyuki, un ricercatore che ha contribuito a creare “Loop”, un simulatore di realtà virtuale, che intende rappresentare l’emergere della vita e il modo in cui il mondo si è probabilmente evoluto.

Per una terribile coincidenza, però, tutti quelli che hanno lavorato a Loop si ammalano poi di una forma di cancro piuttosto aggressiva e senza cura; tanto che alcuni medici ipotizzano che si tratti di un nuovo virus.

Kaoru inizia ad indagare, e scopre una verità molto più terribile e poco scientifica…

OPERE RELATIVE

Romanzi

Il libro fa parte della “Ring Trilogy” che comprende:

1 – Ring

2 – Spiral

3 – Loop

poi sono uscite queste Side Story

– Birthday

– S

– Tide

Manga

– The Ring Volume 0: Birthday

Trasposizione video

Film giapponesi:

– Ring: Kanzenban

– Ring

– Rasen

– Ring 2

– Ring 0: Birthday

– Sadako 3D

– Sadako 3D 2

– Sadako vs. Kayako Sadako

Telefilm giapponesi:

– Ring: The Final Chapter

– Rasen

Film americani:

– The Ring

– The Ring 2

– Rings

Film coreano:

– The Ring Virus

RECENSIONI

