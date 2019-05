visual novel – FORTUNE ARTERIAL

A cura di H.

SCHEDA

Titolo originale: Fortune Arterial

Genere: visual novel – scolastico, sentimentale, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto (+18)

Anno di pubblicazione: 2007

Piattaforma: Pc, Playstation3

Paese: Giappone

Developer: August

Publishers: August

Character design: Bekkankou, Noumisohoehoe

Scenario: Anzai Hideaki, Sakakibara Taku, Uchida Hiroyuki

In Italia: inedito

TRAMA

La storia ruota intorno a Kohei Hasekura, trasferitosi da poco in una prestigiosa scuola, strutturata sul modello inglese. La scuola, chiamata Shuchikan Academy, è situata sull’isola di Tamatsu, a largo delle coste giapponesi, e può essere raggiunta solo in barca.

Un’apparente normalità, che tuttavia sparirà nel momento in cui Kohei scoprirà che una sua compagna di scuola, Erika Sendo, è in realtà un vampiro.

Nello svolgimento della trama, il protagonista incontrerà 5 ragazze, con le quali potrà’ avere una relazione, sviluppando poi diversi finali a seconda delle scelte fatte.

I finali possibili sono 7.

OPERE RELATIVE

Anime

– Fortune Arterial: Akai Yakusoku

– Fortune Arterial: Akai Yakusoku, Tadoritsuita Basho – oav

Manga

– Fortune Arterial

– Fortune Arterial: Character’s Prelude

RECENSIONI

