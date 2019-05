libro – SPIRAL – di Koji Suzuki

A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Spiral – (らせん Rasen)

Autore: Koji Suzuki

Genere: romanzo – thriller, horror, mistero

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione: 1998

Paese: Giappone

Casa editrice: Kadokawa Shoten

Titolo in Italia: Spiral

Anno di pubblicazione in Italia: 2004

Casa editrice: Editrice Nord

Traduzione: Chiara Salina

TRAMA

Mitsuo Ando è una dottore legale, provato dalla morte improvvisa del figlioletto per un incidente al mare, con conseguente crisi di nervi della moglie. Per peggiorare la situazione, scompare anche l’amico Ryuji, e tocca proprio a lui fare l’autopsia.

Dentro il corpo dell’uomo, Mituso trova un foglietto con la parola “RING”. Mentre indaga per trovare il significato del messaggio, Ando incontra Mai Takano, assistente di Ryuki, che gli rivela che l’uomo ha visto una videocassetta maledetta prima di morire…

OPERE RELATIVE

Romanzi

Il libro fa parte della “Ring Trilogy” che comprende:

1 – Ring

2 – Spiral

3 – Loop

poi sono uscite queste Side Story

– Birthday

– S

– Tide

Manga

– The Ring Volume 0: Birthday

Trasposizione video

Film giapponesi:

– Ring: Kanzenban

– Ring

– Rasen

– Ring 2

– Ring 0: Birthday

– Sadako 3D

– Sadako 3D 2

– Sadako vs. Kayako Sadako

Telefilm giapponesi:

– Ring: The Final Chapter

– Rasen

Film americani:

– The Ring

– The Ring 2

– Rings

Film coreano:

– The Ring Virus

RECENSIONI

