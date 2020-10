anime – QUANDO C’ERA MARNIE (Omoide no Marnie) – di Hiromasa Yonebayashi

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Omoide no Marnie – (思い出のマーニー)

Titolo internazionale: When Marnie Was There

Genere: film d’animazione – drammatico, soprannaturale

Rating: adatto a tutti

Durata: 103 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2014

Tratto: da un romanzo “Quando c’era Marnie” di Joan G. Robinson

Director: Hiromasa Yonebayashi

Script: Hiromasa Yonebayashi, Keiko Niwa, Masashi Ando

Character design: Masashi Ando

Music: Takatsugu Muramatsu

Studios: Studio Ghibli

Titolo in Italia: Quando c’era Marnie

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Censura: no

Edizione italiana: edito nei cinema, e successivamente in Dvd e Bluray dalla Lucky Red

Sigle:

Ending

“Fine on the Outside” by Priscilla Ahn

TRAMA

Anna è una ragazzina di 12 anni che viene mandata per l’estate in una cittadina sul mare, da dei parenti, per aiutarla con i suoi problemi di asma. Qua fa fatica a socializzare, ma una sera conosce Marnie, una sua coetanea che vive in una villa che sembra abbandonata.

Le due fanno amicizia e trascorrono molto tempo assieme, ma Anna poi capisce che c’è qualcosa di misterioso e insolito in Marnie…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Kasumi Arimura: Marnie

Sara Takatsuki: Anna

Nanako Matsushima: Yoriko Sasaki

Susumu Terajima: Kiyomasa Ōiwa

Toshie Negishi: Setsu Ōiwa

Ryoko Moriyama: Anziana signora

Kazuko Yoshiyuki: Nutrice

Hitomi Kuroki: Hisako

Hana Sugisaki: Sayaka

Hiroyuki Morisaki: Professore d’arte

Yo Oizumi: Dottor Yamashita

Ken Yasuda: Toichi

Takuma Otoo: Rappresentante di quartiere

Shigeyuki Totsugi: Gentiluomo

Doppiatori italiani

Sara Labidi: Anna

Benedetta Gravina: Marnie

Chiara Fabiano: Marnie da bambina

Claudia Catani: Yoriko

Daniela Debolini: Setsu

Sergio Lucchetti: Kiyomasa

Antonella Giannini: Hisako

Agnese Marteddu: Sayaka

Virginia Brunetti: Nobuko

Alessandra Chiari: signora Kadoya

Doriana Chierici: balia

Tiziana Avarista: signora

Vittorio De Angelis: padre di Marnie

Sabrina Duranti: madre di Marnie

Ermanno Ribaudo: Toichi

Edoardo Nordio: dottor Yamashita

Nicola Braile: professore di disegno

Leonardo Caneva: Takeshi

Raffaele Carpentieri: Kazuhiko

Benedetta Ponticelli: Emiri

Laura Cosenza: madre di Sayaka

RECENSIONI