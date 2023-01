testi ost – MAZINGA – GOLDRAKE

Sora ni sobieru kurogane no shiroSUPAA ROBOTTO MAJINGAA ZMuteki no chikara bokura no tame niSeigi no kokoro wo PAIRUDAA ONTobase tekken! ROKETTO PANCHIIma da dasunda BURESTO FAIAAMAJIN GO! MAJIN GO!MAJINGAA Z

Yama wo kudaku kurogane no shiro

SUPAA ROBOTTO MAJINGAA Z

Seigi no ikari wa minna no tame ni

Heiwa no ikari wo PAIRUDAA ON

Hassha meichuu! MISAIRU PANCHI

Ima da dasunda RUSUTO HARIKEEN

MAJIN GO! MAJIN GO!

MAJINGAA Z