manga – I QUATTRO FRATELLI YUZUKI – di Shizuki Fujisawa

Titolo originale: Yuzuki-san Chi no Yonkyoudai. – (柚木さんちの四兄弟。)

Titolo internazionale: The Yuzuki Family’s Four Sons

Autore: Shizuki Fujisawa

Genere: slice of life

Target: shoujo

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 18 (in corso)

Titolo in Italia: I quattro fratelli Yuzuki

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,00 €

Traduzione: Christine Minutoli

Volumi: 12 (in corso)

TRAMA

Primogenito: Hayato. Secondo: Mikoto. Terzo: Minato. Quarto: il piccolo Gakuto. Ecco i fratelli Yuzuki, rimasti orfani pochi anni prima. La vita è triste senza mamma e papà, ma i quattro cercano di essere uniti e di andare avanti come una vera famiglia.

Il fumetto racconta di varie vicende della loro vita quotidiana.

OPERE RELATIVE

Anime

– I quattro fratelli Yuzuki – serie tv

Lice action

– Yuzuki-san Chi no Yonkyoudai. – drama

