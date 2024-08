manga – 900 YEN L’ORA – di Shirosaki

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Jikyuu 900-en de Kazokuen (Ya) ttemasu – (時給900円で家族演ってます)

Titolo internazionale: Jikyuu 900-en de Kazoku Yattemasu

Autrice: Shirosaki

Genere: commedia, slice of life

Target: shounen ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020

Casa Editrice giapponese: Jitsugyou no Nihonsha

Rivista: Comic Ruelle

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: 900 Yen l’ora

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: Toshokan

edizione con sovracopertina a 6,90 €

Traduzione: Roberto Pesci

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Yukio è un liceale scappato di casa, per via di contrasti con la propria famiglia.

Per strada incontra Toru, che sta cercando qualcuno interessato ad uno strano lavoro. Per 900 yen all’ora, bisogna fingere di essere una famiglia recitando la propria parte, che viene pescata a sorte.

Così Yukio diventa il “padre”, mentre Toru la “madre”. Alla stramba famiglia si aggiunge un “figlio” (della stessa età di Yukio!) e un “animaletto domestico” (un ragazzo alto e grosso che indossa sempre una maschera).

Come se la situazione non fosse già abbastanza bizzarra, la vicina di casa inizia a spiarli, perchè patita di storie BL e pensa che i due siano una coppia reale. Come finirà?

