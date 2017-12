A cura di Han

Titolo originale: ReLIFE

Titolo internazionale: ReLIFE

Genere: serie tv – seinen, slice of life, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Luglio a Settembre 2016

Tratto: dal manga “ReLIFE” di Sou Yayoi

Director: Tomochi Kosaka

Series Composition: Kazuho Hyodo, Michiko Yokote

Character design: Junko Yamanaka

Music: Masayasu Tsuboguchi

Studios: TMS Entertainment

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: ReLIFE

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

“Button” by PENGUIN RESEARCH

Ending

1: “Iijū Rider” by Tamio Okuda (ep 1)

2: “HOT LIMIT” by T.M. Revolution (ep 2)

3: “Timing” by Black Biscuits (ep 3)

4: “HONEY” by L’Arc~en~Ciel (ep 4)

5: “Kore wa Watashi no Ikiru Michi” by PUFFY (ep 5)

6: “Sunny Day Sunday” by Sentimental Bus (ep 6)

7: “Saudade” by Porno Graffitti (ep 7)

8: “Yuki no Hana” by Mika Nakashima (ep 8)

9: “There will be love there -Ai no Aru Basho-” by the brilliant green (ep 9)

10: “Asu e no Tobira” by I WiSH (ep 10)

11: “PIECES OF A DREAM” by CHEMISTRY (ep 11)

12: “Natsu Matsuri” by Whiteberry (ep 12)

13: “Button” by PENGUIN RESEARCH (ep 13)

TRAMA

La storia segue Arata Kaizaki, un ventisettenne disoccupato che, dopo aver lasciato l’ultima compagnia per la quale ha lavorato per soli tre mesi, fallisce ogni altro colloquio di lavoro.

La sua vita cambia dopo aver incontrato Ryou Yoake, membro del “ReLife Research Institute”, il quale gli offre una droga che può farlo tornare al suo aspetto di diciassettenne per diventare il soggetto di un esperimento della durata di un anno.

Durante questo periodo, Arata dovrà tornare nuovamente alla vita da studente delle superiori.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Kensho Ono – Arata Kaizaki

Ai Kayano – Chizuru Hishiro

Daisuke Namikawa – Nobunaga Asaji

Haruka Tomatsu – Rena Kariu

Himika Akaneya – Honoka Tamarai

Miyuki Sawashiro – Kokoro Amatsu

Noriaki Sugiyama – Akira Inukai

Reina Ueda – An Onoya

Ryohei Kimura – Ryō Yoake

Ryoko Shiraishi – Sumire Inukai

Shizuka Itou – Michiru Saiki

Wataru Hatano – Kōshi Usa

Yūma Uchida – Kazuomi Ōga

