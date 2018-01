A cura di Mirra

SCHEDA

Titolo originale: Sanrio Danshi – (サンリオ男子)

Titolo internazionale: Sanrio Boys

Genere: serie tv – Commedia, Scolastico, Slice of Life

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 2, in corso (12 in tutto)

Anno di uscita in Giappone: 6 Gennaio 2018 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX, MBS, TVh, TVQ, AT-X

Tratto: Franchise giocattoli della Sanrio

Director: Masashi Kudo

Series Composition: Takashi Aoshima

Character design: Atsuko Nakajima

Music: Junpei Fujita

Producers: Sanrio, Pierrot Plus

Studios: Studio Pierrot

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Sanrio Boys

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening: “Seishun Interlude (青春インターリュード)” by Sanrio Danshi [Kouta Hasegawa (Takuya Eguchi), Yuu Mizuno (Soma Saito), Shunsuke Hoshino (Jun Ootsuka), Ryou Nishimiya (Hiroyuki Kagura), Seiichirou Minamoto (Yuuma Uchida)]

Ending: “Now on dream!” by Sanrio Danshi [Kouta Hasegawa (Takuya Eguchi), Yuu Mizuno (Soma Saito), Shunsuke Hoshino (Jun Ootsuka), Ryou Nishimiya (Hiroyuki Kagura), Seiichirou Minamoto (Yuuma Uchida)]

Trailer



TRAMA

Kouta Hasegawa si reputa un normale studente delle superiori, senza doti particolari, ma nasconde una segreta passione per uno dei personaggi della Sanrio: il cagnolino PomPomPurin.

Questa sua passione è iniziata con un peluche di PomPomPurin che gli ha regalato la sua amata nonna quando era ancora piccolo e da cui non si separava mai, ma che ha abbandonato a causa di alcune prese in giro da parte degli altri bambini, smettendo anche di andare a trovare la nonna che poi era morta. Ciò l’ha segnato profondamente, facendo si che il ragazzo iniziasse a vergognarsi per amare qualcosa di così “poco maschile”, tanto da non voler ammettere davanti agli altri che gli piace davvero!

Per una serie di coincidenze, Kouta fa la conoscenza di due compagni di scuola, molto popolari e che, come lui, adorano due personaggi della Sanrio: il simpatico Yuu Mizuno, che stravede per la coniglietta MyMelody, e lo sportivo Shunsuke Yoshino, che venera e rispetta Hello Kitty tanto da chiamarla con il suffisso “san” anziché “chan”; la differenza però è che Yuu e Shunsuke non si vergognano affatto di amare questi personaggi tanto “kawaii” e lo ammettono senza alcun problema!

Dopo essersi conosciuti meglio, i due ragazzi riescono a convincere Kouta che non deve nascondere la sua passione per i personaggi “kawaii” della Sanrio perché non vi è nulla di imbarazzante nell’ammettere di adorare qualcosa che ti piace sul serio! E da allora, Kouta, Yuu e Shunsuke iniziano ad uscire insieme diventando un terzetto piuttosto affiatato.

A loro si aggiungeranno anche Ryou Nishimiya, un ragazzo molto carino e timido che ha una predilezione per i Little Twin Stars, e Seiichirou Minamoto, l’affascinante presidente del consiglio studentesco a cui piace Cinnamoroll, ed insieme i 5 ragazzi impareranno ad accettare il loro amore per le cose “kawaii”, senza vergognarsi, oltre a diventare grandi amici!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hiroyuki Kagura – Ryō Nishimiya

Jun Oosuka – Shunsuke Yoshino

Sōma Saitō – Yū Mizuno

Takuya Eguchi – Kōta Hasegawa

Yūma Uchida – Seiichiro Minamoto

Chihiro Suzuki – Tadashi Tsuchiya

Daisuke Kishio – Yamato Machida

Makoto Furukawa – Satoshi Matsuo

RECENSIONI

