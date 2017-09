A cura di M.

Titolo originale: Vatican Kiseki Chousakan – (バチカン奇跡調査官)

Titolo internazionale: Vatican Miracle Examiner

Genere: serie tv – drammatico, mistero, psicologico, soprannaturale, religione

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 1 – in corso

Anno di uscita in Giappone: 07 Luglio 2017 – in corso

Rete tv giapponese: WOWOW, TOKYO MX1, TVA, KBS, SUN, TVQ, BS11

Tratto: Light Novel di Rin Fujiki

Director: Yoshitomo Yonetani

Series Composition: Seishi Minakami

Character design: Kazunori Iwakura

Music: Yoshiaki Fujisawa

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Titolo nello streaming in Italia: Vatican Miracle Examiner

Distributore: Dynit

Traduzione: Andre Promodo

Editing: Dario Shember

Sigle:

Opening

“Mysterium” by SCREEN mode

Ending

“Gankō Signal” by Nobuhiko Okamoto

TRAMA

Città del Vaticano, ai giorni nostri. Padre Hiraga Joseph e Padre Roberto Nicholas lavorano come “esaminatori di miracoli”. Ogni anno arrivano alla Santa Sede lettere e mail che sottopongono all’attenzione delle gerarchie ecclesiastiche presunti “prodigi”, che vengono poi attentamente esaminati. Spessissimo, infatti, sotto all’apparenza di un miracolo, si nascondono spiegazioni scientifiche o addirittura truffe.

Roberto è un’esperto di dottrina cristiana, di testi antichi e di crittoanalisi; è quello più grande e con più esperienza nel campo, ma anche il più propenso a credere all’esistenza dei prodigi.

Joseph è un eccezionale matematico e uomo di scienza, ed è quello più scettico: nonostante abbia una grande fede, non ha mai visto nessun miracolo in vita sua, ma solo truffe e raggiri.

Un giorno i due vengono mandati in Messico, presso un grande collegio cattolico, con annesso ospedale e stanze per gli studenti. In questo istituto stanno accadendo cose molto strane: la notte c’è chi gioca a fare riti satanici, e una suora afferma di essere rimasta incinta anche se vergine, per opera dello Spirito Santo… Quando arrivano sul posto, Joseph e Nicholas si rendono conto che ci sono in effetti molto misteri, ma saranno di origine umana o divina?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Junichi Suwabe – Roberto Nicholas

Nobuhiko Okamoto – Josef Kō Hiraga

Hiroki Yasumoto – Bill Suskins

Koji Yusa – Julia

Masashi Ebara – Saul

Sōma Saitō – Lauren Di Luca

Tsubasa Yonaga – Ryōta Hiraga

