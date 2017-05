A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Uchuu Keiji Gyaban Za Muubi – (宇宙刑事ギャバン)

Traduzione letterale:

Titolo internazionale: Space Sheriff Gavan: The Movie

Genere: film – tokusatsu

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 83 minuti

Anno di uscita: 2012

Regista: Osamu Kaneda

Produzione: Toei Animation

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano grazie al gruppo

Opere relative:

– Space Sheriff Gavan (telefilm-1982- prequel)

– Uchuu Keiji Sharivan NEXT GENERATION (film 2014 Sequel)

TRAMA

I laboratori sono stati attaccati da dei perfidi mostri del Sindacato criminale Makuu, che intendono rubare un importante pietra e informazioni per far rinascere il loro leader Don Horror dall’oltretomba, sconfitto anni prima dal leggendario Gavan.

Tuttavia a fermarlo troverà il nuovo sceriffo dello Spazio Gavan! Che sembra conoscere molto bene la dottoressa Itsuki, che riguardi il suo passato? E’possibile che ciò sia connesso alla tragica spedizione nello spazio di oltre dieci anni prima?

In un epica avventura con vecchi e nuovi eroi, per la difesa nello spazio!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– il personaggio e la serie di Gavan fa parte dei “Metal Heroes”, filone di serie Tokusaku i cui protagonisti sono per di più guerrieri tecnologici, e la stessa che nelle mani giuste, può essere usata per fare del bene.

– il film è stato girato per il trentesimo anniversario della serie originale

– la puntata 31 dei Tokumei Sentai Go-Busters presenta un team-up con i protagonisti del film

– dal film saranno fatti due episodi sequel con protagonisti Sharivan e Shaider

LINK inerenti alla serie

Discussioni sul forum:

Altre opere di Osamu Kaneda presenti su questo sito

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!