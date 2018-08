A cura di Anne

Titolo originale: Koisuru Harinezumi – (恋するハリネズミ)

Titolo internazionale: A Hedgehog in Love

Autrice: Nao Hinachi

Genere: shoujo – sentimentale, scolastico

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013 – 2015

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Il Riccio Innamorato

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – 2018

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Kii Ozawa è una ragazza del primo anno delle superiori che, grazie al suo carattere solare, ha molti amici. Nella sua classe c’è anche Hozuki Heiji, un ragazzo invece scontroso, e visto da tutti come problematico e teppista.

Osservandone da vicino il comportamento, Kii si accorge che il carattere del ragazzo è molto simile a quello del suo animaletto domestico: un piccolo riccio, introverso e sempre pronto a rizzare gli aculei quando viene sorpreso o contrariato.

Kii comincia pian piano a far amicizia con Heiji, ma questo la mette contro agli altri suoi amici, che non si fidano di lui…

