A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Nana to Kaoru Arashi – (ナナとカオル ブラックレーベル)

Titolo internazionale: Nana to Kaoru Black Label

Autore: Ryuta Amazume

Genere: seinen – ecchi, sentimentale, commedia

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Young Animal

Volumi: 5 (concluso)

In Italia: inedito

Trasposizione video

– Nana to Kaoru – oav

– Nana to Kaoru – film live

– Nana to Kaoru 2 – film live

Manga relativi:

– “Nana to Kaoru” – (2008, prequel)

TRAMA

E’ l’estate dell’ultimo anno di scuola per Nana e Kaoru, e hanno la testa piena di vari dubbi per il futuro, con la pressione anche per i prossimi esami di ammissione all’università, e mille dubbi sulle loro “pause” e se dureranno…

Ma, per un incredibile scherzo del destino, Kaoru incontrerà il suo idolo: lo scrittore di romanzi SM Sarashina Sensei, venendo invitato da lui a passare una settimana nella sua casa di campagna per aiutarlo e staccare un po’ la spina; nello stesso momento Nana scoprirà che Tachibana ha studiato alla Todai, e verrà invitata a passare una settimana in campagna in compagnia del suo partner, per ripassare e distrarsi un po’ in vista degli esami di ammissione!

I due scopriranno di essere stati invitati dalla stessa coppia, dove passeranno una vacanza dove non solo si rilasseranno, ma impareranno di più di loro stessi, (e non solo loro), su ciò che vogliono veramente, sul BDSM e non solo…

E l’inizio di un estate magica che cambierà per sempre le vite dei protagonisti!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ’

– La storia inizia otto mesi nel futuro della storia principale, con Nana e Kaoru nell’estate del loro ultimo anno di liceo; comunque non ci sono spoiler relativi a fatti avvenuti oltre il volume 4 della serie principale.

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Nana to Kaoru” presente sul sito:

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!