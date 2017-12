A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Vampire Juujikai – (ヴァンパイア十字界)

Titolo internazionale: The Record of a Fallen Vampire

Autori: Kyou Shirodaira (storia), Yuri Kimura (disegni)

Genere: shounen – soprannaturale, vampiri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2003 – 2007

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Shounen Gangan

Volumi: 9 (concluso)

Titolo in Italia: The Record of a Fallen Vampire

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 9 (concluso)

TRAMA

Strauss, detto Rosa Rossa, il Re dei Vampiri, ha perso la sua sposa Adelaide, detta anche Raggio di Luna Corrosivo, e tutto il suo regno. Gli umani l’hanno imprigionata in un sigillo che Strauss cercherà dappertutto, trovandosi di fronte falsi sigilli messi per depistarlo.

Ma a braccarlo ci sono parecchi esseri.

I Dhampir, mezzo umani e mezzo vampiri, che lo vogliono uccidere per conquistare la libertà

Poi uno speciale essere umano colpito dalla maledizione, chiamato “Cigno Nero”, unico capace di sconfiggere per sempre il re dei Vampiri grazie a particolari poteri magici. Alla morte di un cigno nero, dopo cinquanta anni ne compare un altro, avendo ben in mente tutte le esperienze accadute al precedente, aumentando sempre più la sua forza.

Infine gli umani, che vogliono avere per sé i poteri di Strauss, perché un pericolo imminente minaccia la tranquillità della Terra: gli invasori alieni.

IMMAGINI clicca per ingrandire

COMMENTI

