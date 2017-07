A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kyoukai no Rinne – (境界のRINNE)

Titolo internazionale: Rin-ne – Circle of Reincarnation Rinne – Rinne of the Boundary

Genere: serie tv – shounen – commedia, azione, combattimento, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Settembre 2015

Rete tv giapponese: NHK

Tratto: dal manga “Rinne” di Rumiko Takahashi

Regista: Seiki Sugawara

Composizione serie: Michiko Yokote

Character design: Kazuhiko Tamura

Musiche: Akimitsu Honma

Studio di animazione: Brain’s Base

In Italia: inedito

Streaming: in visione, gratuita e legale, sub ita sul sito VVVVID, ecco il link visione.

Titolo Streaming in Italia: Rinne

Sigle

sigle iniziali:

1: “Ōka Ranman” di KEYTALK

2: “Ura no Ura” di Passepied

sigle finali:

1: “Toki no Wa” di Passepied

2: “Futatsu no Sekai di Quruli

Anime relativi:

– “Kyoukai no Rinne 2nd Season” serie tv, sequel

TRAMA

Quando era piccola Sakura Mamiya si era persa nel bosco, e aveva poi visto una grande ruota rossa nel cielo. Era riuscita dopo a tornare a casa grazie all’aiuto di una signora anziana, ma da allora aveva iniziato a vedere i fantasmi.

A scuola il banco vicino a Sakura è vuoto, dato che il suo occupante, Rinne Rokudo, è assente fin dal primo giorno. Una mattina finalmente lo studente si presenta in classe, ma oltre a Sakura nessuno riesce a vederlo! Ma non perchè sia uno spettro, Rinne è un “mezzo shinigami”: cioè lui è in vita, ed è per per metà umano e metà shinigami (un dio della morte), e quando indossa la sua veste magica Haori, i normali esseri umani non possono scorgerlo.

Rinne con i suoi poteri cerca le anime rimaste sulla terra, i fantasmi che per qualche rimpianto non sono andati nell’aldilà, e li aiuta a reincarnarsi, continuando così il circolo della vita. E lo fa soprattutto per soldi, essendo poverissimo!

Il ragazzo trascinerà presto Sakura a collaborare con lui, nella risoluzione di molti casi misteriosi…

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Rinne Rokudo – Kaito Ishikawa

Sakura Mamiya – Marina Inoue

Rokumon – Hitomi Nabatame

Bijin – Izumi Kitta

Sabato Rokudo – Kappei Yamaguchi

Ageha – Rie Murakawa

Tsubasa Jūmonji – Ryohei Kimura

Tamako – Satsuki Yukino

Kain – Soma Saito

Masato- Tetsuya Kakihara

