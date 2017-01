A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: D-Video Special: Kamen Rider 4 – ( dビデオスペシャル仮面ライダー4号 D Bideo Supesharu Kamen Raida Yongo)

Titolo internazionale: D-Video Special: Kamen Rider 4 – Kamen Rider 4

Genere: Special – tokusatsu

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Numero episodi – Durata: 3 (concluso)

Anno di uscita: 2015

Director: Kyohei Yamaguchi

Written: Nobuhiro Mouri

Produzione: Toei Animation

In Italia: inedito

Sigle:

-“Time” di Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE

Opere relative:

– Super Hero Taisen Gp: Kamen Rider 3 (prequel 2015)

– Kamen Rider Drive – telefilm (prequel 2015)

– Kamen Rider 555 – telefilm (prequel 2004)

– Kamen Rider Den O – telefilm (prequel 2008)

TRAMA

Sono passate diverse settimane da quando Tomari ha sconfitto Kamen rider 3, aggiustando il tempo e riportando la pace.

Tuttavia in una nuova missione, si ritroverà inaspettatamente in Loop temporale in cui lui è l’unico a capire che qualcosa non torna; e non solo: ogni volta a morire è una persona cara!

Insieme a Kamen Rider Mach, Faiz, 555 e Den-O investigheranno per capire il motivo di questa confusione nel piano temporale; è colpa della Shocker? e chi è il misterioso Kamen Rider 4? possibile che per far tornare il tempo alla normalità bisogna per forza sacrificare un amico?

E l’inizio di un nuovo emozionante Team Up per i Kamen Rider!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– il dvd con le tre puntate è stato consegnato al primo milione di persone che lo hanno visto al cinema.

– Shinichiro Shirakura, produttore di Kamen Rider Drive e altre serie, ha dichiarato che la porta è aperta per ulteriori nuovi Riders Kamen oltre 3 e 4 ,come ad esempio i rider 5 e 6 ,a fare apparizioni al di fuori dei media cinematografiche e televisive.

– Questo speciale, infine, chiarisce e spiega il finale ambiguo del finale di Kamen Rider 555, e spiega anche una ragione dietro la rivisitazione alternativo di esso in Heisei Rider vs. Showa Rider: Kamen Rider Taisen feat. Super Sentai

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Kamen Rider” presente sul sito:

Discussioni sul forum:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!