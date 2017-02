A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Doubutsu Sentai Zyuohger – (動物戦隊ジュウオウジャー)

Titolo internazionale: Zyuohger

Genere: telefilm – tokusatsu

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Numero episodi: 48 (concluso)

Anno di uscita: in onda sul canale Asahi tv dal 14 febbraio 2016 al 5 febbraio 2017

Produzione: Toei

In Italia: inedito

Sigle:

sigla iniziale

–”Doubutsu Sentai Zyuohger” by Hideaki Takatori (Project.R)

sigla di chiusura

– “Let’s! Zyuoh Dance” by Yohei Onishi (Project.R)

– Super Sentai Hero Getter 2016 by Project R (solo puntate 29 e 30)

TRAMA

Lo Zyuland è un mondo popolato da animali, e popolata dagli Zyumani, tuttavia la pace nel loro mondo sarà messa in pericolo dall’attacco dei Deathgalien e del loro gioco mortale!

Yamato, un giovane veterinario e guida naturalistica, in una delle sue escursioni finirà in questa dimensione, dove incontrerà Sela, Amu, Tusk e Leo, quattro guardie e potenti Guerrieri; qui a seguito dell’attacco dei Deathgalien finiranno sulla Terra, e impossibilitati a tornare nella loro dimensione, decideranno di cercare il modo per riuscirci e di difendere la terra dagli alieni in attesa di tornare a casa!

Yamato li aiuterà a abituarsi a usi e costumi terrestri, ospitandoli a casa sua; e grazie a un legame del suo passato si scoprirà capace di Trasformarsi nello Zyured: loro sono i Doubutsu Sentai Zyuohger!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– E’ la 40° serie del franchise Super Sentai

– è stata la serie che ha trasmesso la puntata numero 2000 del brands; l’ 11 settembre 2016

– le puntate 29 e 30 hanno anche visto il ritorno dei Gokaiger

– secondo molti, le armi e gli zord sono ispirati dal popolare gioco minecraft

– Questa stagione ha avuto i mostri minor numero rispetto alle stagioni precedenti, con solo il 25.

LINK inerenti alla serie

Discussioni sul forum:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!