ASUFARUTO ni saita kodomo no rakugaki ga

Kagerou ni yurarete aruki dashita Daremo shiranai yakusoku no oka de meguri au

Tatta ichido no kyou to iu kiseki no toki wo kanjite Nagareru kumo oikakete ima ni mo tsukame sou na

Mune no yokan takanari ugoki hajimeta unmei Me ga sameru hodo irodzuku hana no you ni utsukushii

Kegare no nai tashika na owaranai yume wo mite iru Ishidan no kanata wo aruku kimi no senaka

Tore sou de torenai kingyo sukui Kaze ga kimi no kami wo yurashi kaori dake hakobu

Yuugure doki no sora ni ima azayaka ni kizamu negai Afureru kokoro osaete itsudemo kobore sou na

Karada sasae noboreba michi no keshiki ga hirogaru Irotoridori no hanabi ga machi no akari to kasanari

Kimi wo kazaru eno you tomaranai kodou sasagete Nagareru kumo oikakete ima ni mo tsukame sou na

Mune no yokan takanari ugoki hajimeta unmei Me wa sameru hodo mabushii asa no hi yori mo atatakai

Owari no nai kagayaku hikari no kisetsu ni idakarete