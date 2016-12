A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Aishiteruze Baby – (愛してるぜベイベ★★)

Titolo internazionale: I Love You, Baby – Babe My Love

Genere: serie tv – shoujo, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Aprile a Ottobre 2004

Tratto: dal manga “I love you, baby ” di Yoko Maki

Director: Masaharu Okuwaki

Series Composition: Genki Yoshimura

Script: Daiki Shimazaki, Genki Yoshimura, Natsuko Takahashi, Seiya Fujima

Character design: Junko Yamanaka, Masatomo Sudô

Music: Miki Kasamatsu

Studios: TMS Entertainment

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“sunny side up” by Yo Hitoto

Ending

“Nennensaisai” di Yo Hitoto

TRAMA

La piccola Yuzuyu rimane senza mamma, e viene affidata ad una famiglia di parenti… i quali, per responsabilizzare il figlio Kippei playboy e scansafatiche, lo nominano balia ufficiale a tempo pieno della bimba.

Ma quella che per Kippei all’inizio sembra solo una seccatura, si trasformerà’ pian pian in un sentimento di vero e proprio affetto paterno verso la bambina; la cui presenza sara’ anche importante per far riappacificare Kippei con la sua ragazza, che proprio grazie alla piccola lo vedrà finalmente in una veste più’ adulta e responsabile.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Daisuke Fujita – Kippei Katakura

Fumina Hara – Kokoro Tokunaga

Miyu Tsuzurahara – Yuzuyu Sakashita

Akiko Kawase – Nattsu

Aoi Yabusaki – Marika

Fuyuka Oura – Mai Motoki

Hidenobu Kiuchi – Eiichi Katakura

Kumiko Endou – Reiko Katakura

Maki Saitou – Aki Kagami

Makoto Ueki – Shin Tabata

Masami Suzuki – Satsuki Katakura

Mika Itou – Miki Sakashita

Shizuka Okohira – Misako Katakura

