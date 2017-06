A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Bakuon!! Meido – (ばくおん !!メイド )

Titolo internazionale: Bakuon!! OVA 2 – Maid

Genere: OAV – seinen, slice of life, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 1 OVA (concluso)

Durata: 23 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2016

Tratto: dal manga “Bakuon!!” di Mimana Orimoto, e uscito insieme al 7° volume del manga

Director: Junji Nishimura

Character design: Isao Sugimoto

Music: Ryosuke Nakanishi

Studios: TMS Entertainment

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in inglese e facilmente reperibile in rete

Sigle:

Sigla di Chiusura

“Honda,Yamaha,Suzuki,Kawasaki” by Bakuon Club!

TRAMA

Far parte di un Club di Moto, senza avere la patente, può essere frustrante: lo sa bene Hijiri, che più che mai è decisa a prenderla per non essere più l’unica del gruppo.

Ma prendere la patente vorrebbe dire anche dover smettere di dipendere dal suo maggiordomo Harakawa, e entrambi lo sanno, in attesa di affrontare questa cosa, entrambi dovranno affrontare se stessi e le loro paure e anche il loro passato con un segreto nascosto da anni; entrambi capiranno quanto sia importante il loro legame e i loro amici.

CURIOSITA’

– La Ducati di Hijiri è una Panigale 399, che non esiste nella realtà seppur come livrea ricordi il modello Ducati Superbike 1299 Panigale S

– Il flashback di Harakawa fra i fili spinati, ricorda molto una scena analoga nel film “la grande fuga” del 1963 con Steve McQueen

