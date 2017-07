A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Centaur no Nayami – (セントールの悩み)

Titolo internazionale: Centaur’s worries – A Centaur’s Life

Genere: serie tv – seinen, commedia, fantasy, slice of life, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: in corso, ma alla fine saranno 12

Anno di uscita in Giappone: 9 luglio 2017 – in corso

Durata di ciascun episodio: 23 minuti circa

Rete tv giapponese: Tokyo MX, AT-X, BS11

Tratto: dal manga di Kei Murayama, e pubblicato dalla Tokuma Shoten l’11 febbraio di quest’anno e ancora in corso ( 14 volumi)

Director: Naoyuki Konno

Series Director: Fumitoshi Oizaki

Series Composition: Touko Machida

Character design: Sakae Shibuya

Music: Tak Miyazawa

Studios: Haoliners Animation League

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: A Centaur’s Life

Distributore: Crunchyroll

Sigle

Opening: “Oshiete Darwin” by Purely Monster

Ending: “Edelweiss” by Asaka

TRAMA

L’anime narra le vicende di Himeno, una ragazza timida e gentile che trascorre la sua adolescenza come tante altre ragazze, se non fosse per il fatto che è un centauro.

Hime vive infatti in un mondo in cui la scala evolutiva si è differenziata, e ha formato un ibrido tra esseri umani e creature mitologiche. La vita della ragazza si svolge per lo più tra i banchi di scuola tra recite e lezioni, assieme alle sue migliori amiche Nozomi e Kyouko.

DOPPIATORI

Haruka Shiraishi : Kyōko Naraku

Seria Fukagawa : Himeno Kimihara

Yūki Kuwahara : Nozomi Gokuraku

Akane Kiryu : Shino

Atsumi Tanezaki :Chigusa Mitama, Chiho Mitama, Chinami Mitama

Daisuke Motohashi : Chidori Hyappo

Emi Miyajima : Mitsuyo Akechi

Honoka Kuroki : Inukai

Mei Kanna :Suetsumi Mitama

Takaki Ōtomari : Makoto Komori

Tomoya Yano :Yutaka Nekomi

Yuna Kamakura : Manami Mitama

Yuu Ayase : Quetzalcoatl Sassassul

Asami Seto : Rino Kimihara (ep 2)

Ayaka Imamura : Miura (ep 2)

Seiichirō Yamashita :Takamichi Koma (ep 2)

