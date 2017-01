A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Chikyuu Shoujo Arjuna – (地球少女アルmジュナ)

Traduzione letterale: Arjuna: La ragazza della Terra

Titolo internazionale: Earth Girl Arjuna

Genere: serie tv – avventura, ecologia, fantasy, mistero, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Gennaio a Marzo 2001

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Tratto: storia originale

Director: Shoji Kawamori

Series Composition: Hiroshi Ohnogi, Shoji Kawamori

Script: Hidekazu Sato, Hiroshi Ohnogi, Kazuharu Sato, Shoji Kawamori

Original creator: Shoji Kawamori

Character Design: Takahiro Kishida

Music: Yoko Kanno

Studios: Satelight

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo Kanjisub.

Curiosità: anni fa la serie era stata acquistata dalla Shin Vision, che aveva anche mandato in onda, in anteprima, il 1° episodio (sub ita) sul canale Mtv. Poi però la casa editrice chiuse, senza nemmeno iniziare a doppiare la serie.

Sigle:

Ending (assente la sigla iniziale)

1: “Mameshiba” di Maaya Sakamoto (eps 1, 2, 5, 6, 8, 11)

2: “Sanctuary” di Maaya Sakamoto (eps 3, 9)

3: “Kuuki to Hoshi” di Maaya Sakamoto (ep 4)

4: “Teresa” id Yoko Kanno (ep 7)

5: “Bike” di Maaya Sakamoto (ep 10)

6: “Early Bird” di Chinatsu Yamamoto (ep 12)

7: “Saigo no Mameshiba” di Maaya Sakamoto (ep 13)

TRAMA

Juna è una liceale, che divide il suo tempo tra la scuola, il club di tiro con l’arco, e il fidanzato Tokio. Un caldo giorno estivo, mentre sono in moto assieme, hanno un incidente stradale, Tokio rimane illeso, ma Juna rimane ferita. Viene portata in ospedale, ma le sue condizioni sono così gravi che è prossima alla morte.

La stessa Juna vede se stessa, come se l’anima si fosse staccata dal corpo, sul letto in ospedale, mentre il fidanzato e la madre si disperano. Quando una stana voce la chiama, e le rivela che avrà una seconda possibilità di vita, se accetta di combattere contro dei mostri chiamati Raaja, che stanno attaccando la Terra e portando ad un terribile futuro. Senza altre possibilità oltre alla morte, Juna accetta, e si risveglia miracolosamente illesa.

Dal quel giorno però diventa un membro della Seed, una organizzazione misteriosa che cerca di impedire la fine del pianeta e della razza umana. Grazie alla forza della stessa Madre Terra, Juna si può trasformare in “Arjuna”, con poteri magici che dovrà imparare a controllare.

Ma combattere contro i Raijaa vuol anche dire abbandonare la sua vecchia vita, e il fidanzato Tokio non ha nessuna intenzione di lasciarla andare via senza fare niente per impedirlo.

Inoltre, andando avanti con al sua missione, Juna scoprirà che la salvezza della Terra e della razza Umana non sempre corrono sullo stesso binario….

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mami Higashiyama – Juna Ariyoshi / Arjuna

Mayumi Shintani – Cindy Klein

Tomokazu Seki – Tokio Oshima

Yoko Soumi – Teresa Wong

Yuji Ueda – Chris Hawken

Aya Hisakawa – Sayuri Shirakawa

Emi Uwagawa – Kimitoshi Shirakawa

Houchu Ohtsuka – Bob

