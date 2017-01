A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Days – (デイズ )

Titolo internazionale: Days

Genere: serie tv – shounen – sportivo (spokon), calcio, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Durata episodio: 24 minuti

Anno di uscita in Giappone: da Luglio a Dicembre 2016

Rete tv giapponese: MBS, Tokyo MX, BS11, Animax

Tratto: dal manga “Days” di Tsuyoshi Yasuda

Director: Konosuke Uda

Series Composition: Konosuke Uda

Character design: Kazuto Nakazawa

Music: Yoshihiro Ike

Studios: MAPPA

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID , ecco li link visione.

Titolo streaming in Italia: Days

Distributore: Dynit

Sigle:

Sigle di apertura

“Wake We Up” by Howl Be Quiet

“Higher Climber” by Howl Be Quiet

Sigle di chiusura

“Everlasting Days” by Takuto Yoshinaga, Yoshitsugu Matsuoka, Daisuke Namikawa, Daisuke Ono, & Mamoru Miyano

“DAYS” by Shout it Out

Anime relativi:

– “Days 2” serie tv, annunciata

TRAMA

Tsukushi Tsukamoto è un ragazzo timido, che entrato nel Liceo Seiseki, verrà invitato a sorpresa per una partita di calcetto dal singolare, quanto talentuoso Jin Kazama. Qui Tsukushi si innamorerà del calcio, e deciderà di continuare a giocare, provando a entrare nel club di calcio del Seiseki; uno dei migliori club scolastici di Tokyo!

Determinato nel suo obiettivo, tuttavia, imparerà presto che non è facile giocare in un club simile ma – grazie ai suoi sforzi, perseveranza e all’incontro con nuovi amici e rivali, come Mitsuki e o Kaoru Endo – riuscirà, non senza difficoltà, a entrare nel club ed imparerà quanto il calcio sia uno sport fantastico e non solo.. Riuscirà a dimostrare di che pasta è fatto sul campo da gioco?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Takuto Yoshinaga – Tsukushi Tsukamoto

Yoshitsugu Matsuoka – Jin Kazama

Ayane Sakura – Sayuri Tachibana

Daiki Hamano – Takanobu Hayase

Daisuke Namikawa – Hisahito Mizuki

Daisuke Ono – Atsushi Kimishita

Eiji Takeuchi – Ruka Kondo

Genki Muro – Junpei Kasahara

Hiro Shimono – Jiro Haibara

Hiroki Yasumoto – Susumu Inohara

Hiroyuki Yoshino – Hiroyuki Kurusu

Junta Terashima – Eita Suzuki

Kaito Ishikawa – Tetsuya Nitobe

Katsuyuki Konishi – Katsutoshi Nakazawa

Kenn – Mayumi Himura

Mamoru Miyano – Kiichi Ōshiba

Mariya Ise – Chikako Ubukata

Natsuki Hanae – Shūji Narukami

Ryota Ohsaka – Atomu Isurugi

Ryūichi Kijima – Taro Kisaragi

Shohei Komatsu – Hideki Sato

Shunsuke Takeuchi – Shizuka Ura

Suzune Okabe – Naoki Shiratori

Takahiro Sakurai – Yūta Usui

Tomokazu Seki – Kaoru Indō

Toshiyuki Toyonaga – Shō Nakijin

Yūichi Nakamura – Takumi Hoshina

Yūsuke Kobayashi – Genichiro Taira

