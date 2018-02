A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Initial D – Initial D: First Stage – (頭文字D)

Titolo internazionale: Initial D: First Stage

Genere: serie tv – seinen, azione, drammatico, sportivo (automobilismo, street racing, corse illegali)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Dicembre 1998

Rete tv giapponese: Fuji Tv

Tratto: dal manga “Initial D” di Shuuichi Shigeno

Director: Shin Misawa

Series Composition: Koji Kaneda

Script: Hiroshi Toda, Nobuaki Kishima

Character design: Noboru Furuse

Music: Ryuichi Katsumata

Studios: Studio Gallop, Studio Comet

Titolo in Italia: Initial D

Anno di pubblicazione in Italia: 2005

Trasmissione in tv: no – solo il 1 episodio fu mandato in onda da Mtv

Censura: no

Edizione italiana: l’anime fu edito in Italia dalla casa editrice Shin Vision, che però tradusse solo le prime 12 puntate; pubblicate in 4 Dvd. Poi la casa editrice chiuse, lasciando la serie interotta.

Le restanti puntate sono state sottotitolate in italiano amatorialmente dal gruppo “Initial D Fansub”.

Sigle:

Opening

1: “Around the World” by Move (eps 1-19)

2: “Break in 2 the Nite” by Move (eps 20-26)

Ending

1: “Rage Your Dream” by Move (eps 1-14)

2: “Kiseki no Hana” by Galla (eps 15-26)

Anime relativi (seguiti):

– “Initial D: Second Stage” serie tv di 13 episodi

– “Initial D: Third Stage” film d’animazione di 114 minuti

– “Initial D: Fourth Stage” serie tv di 24 episodi

– “Initial D: Fifth Stage” serie tv di 14 episodi

– “Initial D: Final Stage” serie tv di 4 episodi

– “Initial D: Battle Stages OAV, 2 episodi

– “Initial D: Extra Stage” OAV, 2 episodi

TRAMA

Distretto di Gunma, fine anni ’90. Sulle tortuose strade del Monte Akina, di notte, corrono i membri di una banda chiamata “Akina Speed Stars”, che si sfidano a bordo di auto sportive modificate. Ogni giorno però, all’alba, spunta una vecchia Toyota Trueno Apex, di colore bianco, che supera agilmente e velocemente tutte le insidiose curve della montagna, tra l’ammirazione di chi la vede. L’auto è di Bunta Fujiwara, proprietario di un negozio di tofu nella vicina cittadina, ed ex-corridore.

Ma nessuno sa che al volante non c’è Bunta, ma suo figlio Takumi, un ragazzo di 18 molto bravo alla guida, ma disinteressato dal mondo delle corse, che si mette in auto solo perchè costretto dal padre a fare delle consegne. Takumi sembra sempre freddo e distante, ma a volte ha degli scatti di ira e di sentimenti forti: come quando un compagno si è messo a parlare in modo volgare della ragazza di cui era innamorato, e Takumi ha reagito prendendolo a pugni, tra lo stupore generale.

L’atteggiamento di Takumi fa però arrabbiare i suoi amici – Itsuki, Kenjii e Iketani – che lavorano con lui in un distributore dopo la scuola, interessati al Racing e desiderosi di comprare un’auto sportiva tutta loro.

Un giorno gli Akina Speed Stars vengono sfidati da una banda, gli “Akagi Redsuns”, e i ragazzi si rendono subito conto che i rivali sono molto più forti di loro. In cerca di aiuto, vanno da Bunta, chiedendogli di correre per loro. Ma il padre riesce, con un trucco, a far partecipare invece l’ignaro Takumi…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– “Initial D” è famosissimo in Giappone.

– Oltre agli anime e film live, sono stati tratti anche una serie di Videogiochi

– Il manga, e di conseguenza anche l’anime, è stato revisionato da Keiichi Tsuchiya (pilota professionista giapponese di Drifting), questo spiega l’accuratezza dei dettagli e i tecnicismi utilizzati dai personaggi.

– La vettura del protagonista, Takumi Fujiwara, è una Toyota Sprinter Trueno AE86. Tutte le automobili della serie esistono anche nella realtà.

– La colonna sonora della serie animata (ma anche dei videogiochi) è di genere Eurobeat, di produzione italiana (per informazioni https://it.wikipedia.org/wiki/Eurobeat)

– La storia è ambientata nella Prefettura di Gunma, realmente esistente in Giappone; e la maggioranza delle corse sono sulle strade dei monti della regione (più raramente le auto si sfidano in città)

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore giapponese – Doppiatore italiano

Takumi Fujiwara – Shin’ichirō Miki – Alessandro Tiberi

Bunta Fujiwara – Unshō Ishizuka – Massimo Lodolo

Ryosuke Takahashi – Takehito Koyasu – Massimiliano Manfredi

Keisuke Takahashi – Tomokazu Seki – Fabrizio Manfredi

