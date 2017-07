A cura di Nia_Sama

SCHEDA

Titolo originale: Konbini Kareshi – (コンビニカレシ)

Titolo internazionale: Convenience Store Boy Friends

Genere: serie tv – commedia, slice of life, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (alla fine saranno 12)

Anno di uscita in Giappone: 6 luglio 2017 – in corso

Rete tv giapponese: JST

Tratto: storia originale, facente parte di un progetto multimediale

Director: Hayato Date

Character design: Satomi Ishikawa

Original Character Design: Makoto Senzaki

Music: Hanae Nakamura, Natsumi Tabuchi,Takashi Ohmama

Studios: Pierrot

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Convenience Store Boy Friends

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

pening: “Stand Up Now” by Cellchrome

Ending: “”Milestone” by ORANGE POST REASON

TRAMA

L’anime ruota attorno alle vite di alcuni adolescenti, in particolare di Tore Honda e Haruki Mishima al primo anno di liceo, alle prese con le varie cotte e vita scolastica. Si ritrovano molto spesso al supermercato vicino scuola: chi per un manga o una rivista di videogiochi; chi per un libro o ingredienti di cucina.

Ma a poco a poco la panchina nella parte posteriore del negozio diventa teatro di prime dichiarazioni, attese della persona amata, e di momenti di convivialità. Il Konbini infatti diventa il punto centrale dove si svolgono le vicende di questi giovani.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Hiroshi Kamiya : Natsu Asumi

Kenichi Suzumura : Towa Honda

Shinnosuke Tachibana : Mikado Nakajima

Takahiro Sakurai : Masamune Sakurakōji

Takuma Terashima : Haruki Mishima

Yuuki Kaji : Nasa Sanagi

Ami Koshimizu : Nozomi Itokawa

Kōtarō Nishiyama : Keiichi Miki

Mariko Nagai : Akira Mishima

Miyuki Sawashiro : Kokono Minowa

Rie Kugimiya : Mami Mihashi

Sayaka Kanda :Miharu Mashiki

Shunsuke Takeuchi : Makoto Sakamoto

Yui Horie : Aki Asukai

Yukari Tamura : Waka Kisaki

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Hayato Date presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!