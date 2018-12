A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Kono Aozora ni Yakusoku wo: Youkoso Tsugumi Ryou e – (この青空に約束を― ~ようこそつぐみ寮へ~)

Traduzione letterale: La promessa che feci a questo cielo blu: Benvenuti al dormitorio Tsugumi

Titolo internazionale:

Genere: serie tv – harem, sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Giugno 2007

Tratto: dall’anonima Visual Novel di Giga

Director: Tsutomu Yabuki

Chief Director: Ken Ando

Series Composition: Satoru Nishizono

Character design: Hirokazu Hanai

Studios: Artland

In Italia: inedito

Sigle:

opening

“Kono Aozora ni Yakusoku o” by KAORI

ending

“Aozora no Fantasia” by Ayumi Murata

TRAMA

Nella piccola isola giapponese di Minami-sakojima, quasi tutti gli abitanti lavorano per il complesso industriale Demizugawa; ma girano voci di una sua imminente chiusura, che porterebbe una crisi economica e l’emigrazione di molte famiglie.

Nell’istituto superiore Takamitsuka, unico liceo del posto, gli studenti possono alloggiare in un dormitorio chiamato “Tsugumi”, dove sono in pochi e si conoscono tutti. Ma il preside abbatterà l’edificio a fine anno, per vendere il terreno ad una compagnia che vorrebbe creare lì un grosso complesso turistico. Pertanto lo Tsugumi verrà chiuso, e tutti gli ospiti saranno costretti a separarsi.

Così il protagonista Wataru Hoshino, unico maschio nel dormitorio, e le sue amiche, si apprestano a vivere un ultimo anno assieme là dentro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yūichi Nakamura – Wataru Hoshino

Ai Orikasa – Naoko Asakura

Fumi Morisawa – Umi Hayama

Junko Nakata – Miyaho Rokujō

Satomi Koorogi – Rinna Sawaki

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Tsutomu Yabuki presenti sul sito:

Keitai Shoujo oav, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum