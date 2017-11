A cura di Hiei1983

SCHEDA

Titolo originale: The Kabocha Wine: Nita no Aijou Monogatari – (Theかぼちゃワイン ニタの愛情物語)

Titolo internazionale: Sun College Movie – The Pumpkin Wine: Nita’s Love Story

Genere: film d’animazione – shounen, commedia, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 24 minuti

Anno di uscita in Giappone: 14 luglio 1984

Tratto: dal manga “The Kabocha Wine” di Mitsuru Miura. Relativo alla serie tv “Sun College“.

Directors: Kimio Yabuki

Series composition: Shun’ichi Yukimoto

Music: Osamu Shooji

Editing: Yasuhiro Yoshikawa

Recording: Hideyuki Tanaka

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

TRAMA

Film sulla serie “Sun College”, da noi inedito, dedicato al cane Nitaro nella prima parte, poi la vicenda si sposta su Elle invitata in barca da alcuni malintenzionati.

