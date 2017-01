A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Youjo Senki – (幼女戦記)

Titolo internazionale: The Military Chronicles of a Little Girl – Saga of Tanya the Evil

Genere: serie tv – azione, fantasy, militare

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2017 – in corso

Tratto: da una serie di Light novel di Shinotsuki Shinobu e Zen Carlo.

Director: Yutaka Uemura

Series Composition: Kenta Ihara

Character design: Yuji Hosogoe

Music: Shūji Katayama

Studios: Studio Nut

In Italia: inedito

Reperibilità: disponibile in visione sub ita grazie a Chruncyroll, ecco il link visione.

Titolo: Saga of Tanya the Evil

Sigle:

Opening

“JINGO JUNGLE” di MYTH&ROID

Ending

“Los! Los! Los!” di Aoi Yūki

TRAMA

In un mondo parallelo, ma con il territorio uguale a quello della nostra Europa, da anni infuria la guerra tra l’Impero e gli Stati vicini. Siamo nel 1924, e la situazione nei confini è stagnante: anche se l’Impero dispone di legioni di maghi, non riesce a vincere.

Ora ha però una nuova carta vincente: il sottotenente Tanya Degurechaff, comandante del Terzo Plotone della 205° compagnia magica d’assalto dell’esercito imperiale. Ha l’aspetto di una dolce bambina bionda dagli occhi azzurri… ma in realtà è così astuta e crudele da sembrare un demone, non sembra avere pietà per nessuno; ma le sue abilità strateghe e magiche stanno aiutando la nazione imperiale.

Nessuno però immaginerebbe mai che Tanya è… la reincarnazione di un uomo proveniente dal nostro mondo, che avrebbe dovuto subire una dura punizione, ma che invece si è subito adattato alla nuova realtà in cui si è trovato. Farà finire la guerra una volta per tutte, o la sua malvagità la farà diventare ancora più sanguinaria?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Aoi Yūki – Tanya Degurechaff

Houchu Ohtsuka – Hans von Zettour

Saori Hayami – Viktoriya Ivanovna “Visha” Serebryakov

Shinichiro Miki – Erich von Rerugen

Tesshō Genda – Kurt von Rudersdorf

LINK inerenti alla serie

COMMENTI

