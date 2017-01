A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Yuri!!! on Ice – (ユーリ!!! on ICE)

Significato: nonostante la parola “yuri” possa far pensare al termine con cui ci si riferisce a manga/anime che presentano una relazione omosessuale tra due donne, qua non centra niente, e intende il nome di persona che i due protagonisti maschili dell’anime hanno in comune.

Titolo internazionale: Yuri!!! on Ice

Genere: serie tv – sportivo (spokon), pattinaggio artistico, psicologico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre a Dicembre 2016

Rete tv giapponese: TV Asahi

Tratto: storia originale

Director: Sayo Yamamoto

Series Composition: Sayo Yamamoto

Storyboard: Mitsurou Kubo

Original Concept: Mitsurou Kubo e Sayo Yamamoto

Character design: Tadashi Hiramatsu, Mitsurou Kubo

Music: Taku Matsushiba, Taro Umebayashi

Studios: Mappa

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sub ita sul Crunchyroll, ecco il link visione.

Titolo: Yuri!!! on Ice

Sigle:

Opening

“History Maker” di Dean Fujioka

Ending

“You Only Live Once” di Wataru Hatano

TRAMA

Yuuri Katsuki è un atleta professionista di pattinaggio artistico, che per la prima volta sta partecipando a delle competizioni a livello mondiale. Quando aveva 12 anni, aveva deciso di iniziare a gareggiare nelle competizioni di pattinaggio di figura dopo aver visto il russo Victor Nikiforov, che nonostante avesse solo quattro anni più di lui, era un grande campione; e ai giorni attuali a 27 anni, è ancora la star di questo sport, arrivando a vincere qualsiasi competizione.

Yuuri è impegnato in un Gran Prix che vede in scena anche Victor, ma proprio quando vorrebbe fare bella figura, la tensione e una serie di sfortunate coincidenze fanno sì che pattini malissimo, andando incontro a una cocente sconfitta, che lo taglia fuori anche da altre gare.

E’ sfiduciato e indeciso se continuare a pattinare, ma proprio quella fallimentare gara gli permetterà di conoscere due persone che lo scuoteranno non poco. La prima è Yuri Plisetsky, detto “Yurio”, un ragazzo di 15 anni che in pista viene chiamato la “fata di Russia” per eleganza e bravura, ma che nella vita di tutti giorni è violento e maleducato, tanto che gli altri pattinatori lo chiamato il “teppista di Russia”.

Il secondo è proprio il suo idolo. Quando Yuuri era tornato a casa per pensare a cosa fare della sua vita, aveva rifatto uguale una coreografia proprio di Victor. L’allenamento era stato ripreso dalle figlie di un’amica che, all’insaputa di Yuuri, lo avevano messo in rete, dove lo aveva visto lo stesso Victor.

Invece di ridere della differenza stilistica tra lui e il giapponese, il russo vede in Yuuri qualcosa di speciale, tanto da decidere di diventare il suo allenatore, per prepararlo al prossimo Gran Prix. La decisione stupisce tutti, in quanto nessuno si aspettava che Victor abbandonasse le scene, poi per allenare un pattinatore non molto famoso. Ma il più stupito, e arrabbiato di brutto, è l’altro Yuri, Yurio, dato che Victor gli aveva promesso che avrebbe allenato lui!

L’anime segue la metamorfosi emotiva di Yuuri che, grazie anche al legame che instaurerà con Victor, cambierà davvero tantissimo, maturando come atleta ma anche come persona.

Ma vincere il Gran Prix è un’impresa ardua, per la presenza non solo di Yurio, ma anche di molti altri forti pattinatori da tutto il mondo….

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Toshiyuki Toyonaga – Yuuri Katsuki

Junichi Suwabe – Victor Nikiforov

Kouki Uchiyama – Yuri Plisetsky

Souryuu Konno – Toshiya Katsuki (padre di Yuuri)

Kei Hayami – Hiroko Katsuki (madre di Yuuri)

Kyōko Sakai as Mari Katsuki (sorella di Yuuri)

Ayumu Murase – Kenjirō Minami

Hideaki Tezuka – Yakov Feltsman

Hiroki Yasumoto – Christophe Giacometti

Jun Fukuyama – Takeshi Nishigōri

Akiko Yajima – le 3 gemelle Nishigori

Kenji Nojima – Lee Seung-gil

Kensho Ono – Phichit Chulanont

Kouji Ochiai – Celestino Chaldini

Mamoru Miyano – Jean-Jacques Leroy

Mari Doi – Mila Babicheva

Mariya Ise – Yūko Nishigori

Satoshi Hino – Emil Nekola

Shun’ichi Toki – Leo de la Iglesia

Tomoaki Maeno – Michele Crispino

Wataru Hatano – Georgi Popovich

Yoshimasa Hosoya – Atabek Altyn

Yuka Komatsu – Minako

Yūtarō Honjō – Ji Guang-Hong

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Yuri!!! on Ice” presente sul sito:

Discussioni sul forum:

Altre opere di Sayo Yamamoto presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!