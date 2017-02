A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Come Back! Shuriken Sentai Ninninger: Ninnin Girls vs. Boys FINAL WARS

Titolo internazionale: Come Back! Shuriken Sentai Ninninger: Ninnin Girls vs. Boys FINAL WARS – Return! Shuriken Sentai Ninninger: Ninnin Girls vs. Boys FINAL WARS

Genere: film – tokusatsu

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Durata: 54 minuti

Anno di uscita: 2016

Regista: Noboru Takemoto

Written: Kento Shimoyama

Produzione: Toei Animation

In Italia: inedito

Sigle:

sigla di apetura

– “Saa Ike! Ninninger!” di Yohei Onishi versione Strumentale

sigla di chiusura

– “Nan ja Mon ja! Ninja Matsuri!” di Daiki Ise

Opere relative:

– Shuriken Sentai Ninninger – telefilm

TRAMA

Sono passati due anni da quando i Ninninger hanno sconfitto Gengetsu Kibaoni, salvando la terra.

In tutto questo tempo, la terra non ha subito grandi minacce o ritorni dall’impero Kibaoni; questo è dovuto anche alla difesa del nuovo duo di Ninja “Idol Ninnin Girl!” formato da Fuuka e Kasumi. I ragazzi, venuti a saperlo, inizialmente sono sorpresi e contenti che la White Ninninger si stia avvicinando al suo sogno; tuttavia scoperto che la loro manager, nonchè madre di Takaharu e Fuuka, è Sakurako Igasaki, e le sue rigide richieste non piaceranno ai ragazzi che decideranno di accettare una epica sfida fra Ninja e Kunoichi, per decidere non solo chi siano i migliori, ma anche chi deve rimanere come Nininger.

Chi saranno i Migliori? l’inizio di una mitica avventura fra Ninja che vedrà, nuovi alleati e vecchie conoscenze fra misteri e Ninjutsu! Wasshoi!

CURIOSITA’

– Lo spezzone animato delle Ninnin Ninninger, è un omaggio alla serie Toei di Pretty Cure (PreCure), che da quell’anno va in onda di mattina come Super Sentai; diversi animatori della serie hanno creato la sequenza animata all’interno di questo film.

– Curiosamente l’attrice Megumi Han che ha partecipato al telefilm (Kyuemon Shingetsu) ed interpreta nel film Luna ha doppiato diversi personaggio delle serie Precure

– La famosa Seiyuu Kotono Mitsuishi (Usagi Tsukino in Sailor Moon Misato Katsuragi in Evangelion e Boa Hancock ) oltre a tornare nel ruolo di Ariake no Kata ne interpreta anche l’alias Umano nel film.

– Nel film appare la Madre di Takaharu e Fuuka: Sakurako ed è possibile sentire una velata battuta sul fatto che non era mai stata citata nella serie.

