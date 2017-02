A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Fugainai Boku wa Sora wo Mita – (ふがいない僕は空を見た)

Titolo internazionale: The Cowards Who Looked To The Sky

Genere: film cinematografico, Drammatico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Paese: Giappone

Durata: 142 minuti

Anno di uscita: 2012

Tratto: dal romanzo “Fugainai Boku wa Sora wo Mita” di Misumi Kubo

Regista: Yuki Tanada

Produzione: Tokyo Theatres

In Italia: inedito

TRAMA

Takumi è un ragazzo apatico e svogliato con mille dubbi sul futuro, che dopo la scuola dà una mano con la madre nella sua clinica ginecologica. Un giorno, accompagnando un amico a una fiera del fumetto, incontrerà Anzu, una casalinga che da sempre ha la passione del Cosplay e che ha difficoltà ad accettare se stessa a causa di un matrimonio difficile e dalla sua incapacità di avere figli, che la mette in difficoltà con la sua famiglia.

Fra i due nascerà un’improvvisa quanta strana attrazione, che porterà i due a capire ed accettare se stessi, nonostante la segretezza, e le difficoltà; e provare cose nuove, l’uno dell’altro.

Iniziando a crescere non solo loro, ma anche diverse persone che gli stanno accanto; in un universo di amore e tristezza….

Attore — Personaggio

Kento Nagayama – Takumi Saito

Tomoko Tabata – Satomi Okamoto (Anzu)

Mieko Harada – Sumiko Saito

Masataka Kubota – Ryota Fukuda

Takahiro Miura – Yoshifumi Taoka

Ena Koshino – Junko Akutsu

Miharu Tanaka – Nana Matsunaga

Gin Pun Chou – Machiko Okamoto

Aki Kajiwara – Mitsuyo Osada

Yo Yoshida – Aya Nishimura

Yoshiko Fujiwara – professoressa Nomura

Takashi Yamanaka – Keiichiro Okamoto

Hiroshi Yamamoto – Kenji Arisaka

